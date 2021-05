Keď sa Dagmar Patrasová (65) nedávno objavila v spoločnosti, vyzerala veľmi dobre. Bolo vidno, že schuda a že je spokojná. Zrejme to súviselo s pocitom satisfakcie. Vzápätí totiž prasklo, že jej muž po rokoch konečne dal zbohom mladej milenke Lucii Gelemovej.

Sex ju stále zaujíma

Herečka si nedala ujsť vernisáž naozaj pozoruhodnej výstavy Praha dekadentná. Okrem dobovej sexi bielizne je tu vystavená zakázaná československá pornografia 70. a 80. rokov či erotické pomôcky vyrábané za socializmu. Možno si sem prišla zaspomínať. S Felixom totiž nikdy netajili, že sex a erotika hrali v ich manželstve dôležité miesto. Nevadilo im zverejniť fotky, kde laškujú v bazéne a pod sprchou, ako sa vášnivo bozkávajú a muzikant prezradil dokonca i to, kde splodili dcéru: "Najneobvyklejšie miesto, na ktorom som to s Dádou robil, bola šatňa kultúrneho domu. A potom sa narodila Anička."

Namiesto svadby kopačky?

Slováček má sex rád a zrejme nikdy nepatril k verným manželom. Románik s výtvarníčkou Gelemovou sa mu však vymkol z rúk. Dádu opustil iste však aj preto, že jej sa pre zmenu vymklo z rúk popíjanie. Dôkazom sú mnohé jej opilecké excesy na verejnosti.

Mladá milenka triumfovala a rada si do herečky kopla a slovne ju osočovala. Napokon jej však nevydržali nervy a včera na Instagrame sa vyjadrila k rozchodu. Naznačila, že pôvodne chceli s Felixom ohlásiť inú správu, šťastnú. No zrejme ju sklamal a nerozhúpal sa k tomu, čo očakávala, či v čo dúfala. Že by to mala byť svadba? Je to pravdepodobné, že s ním chcela deti a normálnu rodinu. Lenže Felix sa ani po 7 rokoch nerozviedol a rázne nezakročil ani proti správam, ktorými Patrasová údajne mobovala jeho lásku. A tak si Lucie povedala dosť a všetko zverejnila na Instagrame. S Felixom sú len priatelia. Uvidíme, či on sa teraz vráti k žene a k manželskej erotike.