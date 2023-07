Vizážista, návrhár s vlastnou značkou, stylista, influencer, ktorý je tak trochu hyperaktívny. Milan Švingál začínal s líčením ľudí ešte pred nástupom na vysokú školu, ostatné aktivity prišli postupne a pred časom k nim pridal tvárovú gymnastiku. Vyštudovaný manažér otvorene hovorí o tom, aká dôležitá je pre neho spokojnosť s vlastným výzorom. Čo sa mu nepáči, to aj zmení. Naposledy sa zaoberal natoľko vážne vlasmi, že podstúpil ich transplantáciu.

Nespokojný s líniou

„Nerobil som to preto, že by mi vlasy vypadávali. Mám ich husté, nemám problém s plešatením. Mne sa len celý život nepáčila moja línia vlasov na čele. A keď som sa dal ostrihať nakrátko, ešte viac sa zvýraznila. Preto som sa pomerne rýchlo rozhodol, že s tým niečo urobím,“ hovorí. „Jedného dňa som sa zobudil, pozrel som si na internete doktorov a zašiel som hneď k prvému v zozname. Sadli sme si. Zaplatil som teda a prišiel som o týždeň na zákrok. Keď niečo chcem, tak to aj rýchlo riešim,“ dodáva.

Milan je dobrý kamarát aj s Evelyn. Zdroj: https://www.instagram.com/p/ClLujwrqEzQ/

Osem hodín v kresle

Celý úkon, po ktorom, mimochodom, hlava nevyzerá chvíľku vábne, nebol pre Milana veľkým utrpením. „Bolo to veľmi znesiteľné a aj rýchle v porovnaní s inými operáciami. Je to síce hodinárska práca, pretože lekár sa musí zaoberať každým jedným štepom osobitne, ale za osem hodín sme boli hotoví,“ vraví. Skutočne to nebolo bolestivé? „Nie, pre mňa nie. Je pravda, že muži sú na seba trošku hákliví, majú problém aj so soplíkom, ale ja znesiem viac ako obyčajný muž,“ hovorí s úsmevom. „Oblasť, kde sa zákrok robí, je znecitlivená, a hoci to nie je príjemné, nebolí to,“ posmeľuje všetkých, ktorí váhajú.

Rekonvalescencia nebola komplikovaná. „Po zákroku je to veľmi jednoduché. Dva dni si nesmiete umývať hlavu a dávať si čiapku, potom už môžete robiť, čo chcete. Do týždňa ste v pohode.“

FOTO VIZÁŽISTU PRED ZÁKROKOM A PO ŇOM NÁJDETE VO FOTOGALÉRII.

Pýtali sa aj manželky

Vizážista, ktorý zdedil husté a kučeravé vlasy po otcovi, inšpiroval aj svojho brata. Ten zdedil vlasy po mame, má ich redšie a rovné. „Už bol u doktora Jána Popoviča aj na konzultácii,“ prezradil.

Milanovi píšu muži aj ich manželky a pýtajú sa na zákrok. „Najčastejšia otázka je, koľko to stojí. Nemám ju rád, pretože je to individuálne, každý potrebuje presadiť iné množstvo vlasov. Treba ísť na konzultáciu. Lekár vám povie, koľko toho potrebujete a podľa toho vypočíta cenu.”

Z výsledku sa Milan teší už teraz, hoci podľa jeho lekára ešte nie sú všetky vlasy vyrastené. „Chýba asi tridsať percent,“ vysvetľuje. Odborníci, ktorí sa zaoberajú estetickými úpravami, zvyknú hovoriť, že to, čo niekomu prekáža a vníma to ako problém, jeho okolie často vôbec nerieši. „To je aj môj prípad, pretože nikto by si nič nevšimol, keby som nepriznal, že som niečo menil. Ale ja nemám problém o tom hovoriť otvorene, pretože je to pre mňa niečo ako tetovanie. Mám urobenú aj plastiku nosa,“ hovorí Milan Švingál.

Úpravy zovňajšku nie sú pre neho niečím, o čom dlho špekuluje. „Keď sa mi niečo nepáči, radšej, ako byť nespokojný, to proste vyriešim. Nebudem s tým otravovať okolie a zaťažovať ho. Pretože keď sú ľudia so sebou nespokojní, môže to vplývať na ich psychiku a potom môžu byť aj nepríjemnejší na ostatných,“ uvažuje nahlas. „Ja si preto riešim takého veci sám so sebou a názor ostatných ma absolútne nezaujíma. Nos mám už urobený dlho. Podobne ako s vlasmi, ani v tomto prípade som nemal žiaden zdravotný problém. Jednoducho sa mi nepáčil. Chcel som rovnejší a menší nos, tak som si ho dal upraviť. Vybavené...“

Muži to taja

Keď sa pýtame, či ešte na nejakej časti jeho tela zasahoval chirurg, hovorí: „Nie. Ale ja sa celkovo o seba starám. Chodievam na botox, čo je podľa mňa úplne normálny zákrok a bežný aj u mužov. Len to taja.“ Milan hovorí, že nemá dôvod nič zamlčovať aj preto, že ho živia činnosti, ktoré robia ľudí príťažlivejšími, lepšie vyzerajúcimi, a teda aj lepšie sa cítiacimi. „Venujem sa vizáži, móde a s finalistkou miss Barborou Bakošovou spoluvlastním už deväť mesiacov štúdio na cvičenie tvárových svalov, Face workout studio. Prvé v Bratislave. Odovzdávam tomu kopu energie. Hľadám všetky spôsoby, ako môže človek vyzerať lepšie, a teda sa aj cítiť lepšie. Lebo mne to robí radosť. A keď to niekomu radosť nerobí, nech sa o seba nestará,“ dodáva s úsmevom.

Tvárová gymnastika vraj nie je len doménou žien. „Chodia k nám aj muži a celkom radi. Cvičenie robíme v barbierskom kresle, nie je zdĺhavé, je to rýchle, energické, človek si vlastne oddýchne a je to aj zábava,“ hovorí Milan Švingál, ktorý by mal byť chodiacou reklamou na tvárové fitko. Cvičí poctivo? „Viete, je to ako s trénovaním celého tela. Cvičím už roky, mohol by som to robiť aj sám, ale nechcelo by sa mi. A tak mám stále trénera, ktorý na mňa päťkrát do týždňa dohliada. Podobne je to aj s tvárovým fitkom. Aj keď mám doma všetky nástroje na cvičenie tváre, doma som lenivý. Preto vždy zbehnem k nám do štúdia a dám si to urobiť,“ uzatvára.