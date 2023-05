Vziať si z banky takmer štyristotisícový úver, založiť kvôli tomu byt, siahnuť na rodinné úspory na dôchodok a byť v absolútnej jogínskej pohode asi nie je možné. Michaela Čobejová sa nehrá na hrdinskú flegmatičku a priznáva, že je to poriadna záťaž na nervy. Úver si vzala na film Smolu nosíš ty, láska, a či bude jeho splácanie hračka, naznačia divácke ohlasy už po júnovej premiére.

Nové začiatky

Veľmi v skratke – vydatá Monika s úspešnou kariérou, ktorú si zahrala Michaela Čobejová, sa zoznámi s dobrodruhom, ktorého stvárňuje Ivan Franěk, český herec žijúci v Ríme. Stret dvoch svetov prinesie zaujímavé momenty pre obe strany. Námet na scenár poskytol reálny život, príbeh, s ktorým sa manželia Čobejovci stretli na svojej dovolenke.

Film je o nových začiatkoch, či ísť cestou istoty, alebo riskovať a objavovať nové veci. Risk je to aj pre producentku: „Film stál celkovo takmer milión eur, pretože sa točil na rôznych lokáciách vrátane Chorvátska, kde bolo nutné všetkých ubytovať, prestravovať... Ivan Franěk je špičkový európsky herec, ktorý je naozaj veľmi drahý. A nielen on, no hovorí sa, že bez rizika niet úspechu. Aj film je o riskantnom skoku do neznáma, o dobrodružstve a je tak trochu bláznivý. Urobili sme krásny film a pre mňa úver aj to riziko za to stoja.“

Postava Michaely Čobejovej prežije na dovolenke románik. Zdroj: Sardinka Production

Radšej stres ako nuda

Spí vôbec dobre? „Nespím už dva roky. Priznávam, neviem, či za to môže prechod alebo som totálne vyšťavená, poriadne nejem a dosť som schudla, čo je však dobrý vedľajší efekt celej situácie. Najmä ak zoberiete do úvahy, že žena v prechode priberie priemerne jeden kilogram ročne! Je to naozaj strašný stres, ale užívam si to. Asi som povaha, pre ktorú je nuda väčšou nočnou morou ako úver... Som tak trochu kaskadér, strašne sa bojím, ale aj tak sa do toho vrhnem,“ hovorí.

Manžel Michaely Čobejovej Ivan je nielen sochárom a dizajnérom, ale aj biznismenom, dlhoročným spolumajiteľom nábytkárskej firmy. Ako to bolo v prípade tohto filmu, keď jeho polovička založila byt? S pochopením mávol rukou, aby si splnila sen, a dnes sa chytá za hlavu? „Ani on nevedel, čo to bude zahŕňať. Ale môj muž je taký, že nad všetkým kývne rukou a snaží sa ma nestresovať ešte viac... Veľmi mi pomáha celá rodina, sú zlatí, ale majú mi čo vracať, lebo doteraz som sa starala o všetkých ja. (Úsmev.) Neviem si predstaviť, že by som nemala zázemie. Ten fantastický pokoj na prácu! Ale keďže mám rodinu už tridsaťjeden rokov a viem o sebe, a to platí asi pre všetkých hercov, že je to psychicky náročná práca, môže vás celkom vykoľajiť, takže aj ja sa musím držať pri zemi. Potrebujem žiť normálne a nemať, ako sa hovorí v našom filme, hlavu v oblakoch. Keď sa sťažujem, dcéra na mňa kriticky pozrie a povie: Neboj sa, dobre to dopadne, a teraz ma vyskúšaj z nemčiny, lebo zajtra mám test! A hneď viem, čo je v živote dôležité...“

AKO SA DO FILMU VLOŽIL MANŽEL, ČÍTAJTE NA NASLEDUJÚCEJ STRANE.