Tie najhoršie a najlepšie veci sa vám môžu stať naraz. Dôkazom je i moderátor Ján Mečiar, ktorý počas pandémie radostne privítal svojho prvého vnúčika, no nemal ani priestor sa s ním zblížiť. Okrem toho musel zachraňovať podnikanie čerstvého otecka pred úplným krachom.

„Som rád, že sa otvorili prevádzky,“ priznal sa nám v nedávnom rozhovore. Mečiarov syn si totiž tesne pred vypuknutím celosvetovej pandémie otvoril v novembri 2019 kaviareň v kombinácii s barom. Ako to už v našich končinách chodí, peniaze na podnikanie si musel požičať, no rovnako ako nikto z nás nerátal s príchodom korony. „Syn sa zadlžil a my sme sa zadlžili tiež, aby sme mu pomohli, no v marci kaviareň kvôli opatreniam museli zatvoriť,“ spomínal moderátor.

Nemali z čoho žiť

Hoci sa brány prevádzky na chvíľu podarilo otvoriť počas leta, pre začínajúci podnik to bolo jednoducho príliš málo. „Keby nebolo nás, tak skrachujú. Nemali by z čoho žiť a z čoho fungovať, preto som rád, že sa to konečne zlepšuje a že podniky zatiaľ zostávajú otvorené,“ úprimne priznal Mečiar, ktorý krušné chvíle prežíval nielen kvôli synovi, ale isto aj kvôli vnukovi s netradičným, no nádherným menom.

Stále cudzí

Malého Noela si totiž dedko ešte vôbec nestihol užiť, hoci má drobec už vyše roka. „Priznám sa, že biedne, lebo sa narodil v marci na začiatku pandémie,“ reagoval na otázku, ako si užíva svoje nové poslanie starého otca. „Prvýkrát sme ho videli až po mesiaci a pol, aj to bolo také na hrane, lebo sa ešte nemalo cestovať. Zatiaľ sme pre vnúčika v podstate cudzí ľudia, lebo sa vídame veľmi málo. Popravde, bývajú pomerne ďaleko, ja musím chodiť do práce, syn sa musí starať o svoj podnik, no myslím, že keď trošičku vyrastie, bude to lepšie,“ vysvetlil. Odlúčenie spôsobené nielen diaľkou, ale aj pracovnými povinnosťami prežívajú zrejme mnohé rodiny na Slovensku.

Plány s knihami

Hoci sa opatrenia uvoľnili, život sa ani zďaleka nevrátil do pôvodných koľají, no známy moderátor nemá hlavu v smútku. Už teraz sa teší, ako to v budúcnosti vnukovi vynahradí. „Ja som veľkú časť detstva strávil u starých rodičov, lebo mali krásny rodinný dom. Dedko mal nádhernú dielňu, v ktorej mal plno kníh a časopisov. Teraz ich mám ja, akurát mám trošičku menšiu dielňu. Pevne verím, že keď vyrastie, tak ho to chytí, ako to chytilo mňa, a bude objavovať veci, ktoré som ako malý objavoval ja, lebo ja som ozaj v tých knihách a časopisoch strávil takmer celé detstvo,“ prezradil nám plány do budúcna.

