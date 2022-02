Herec, rovnako ako mnohí jeho ďalší kolegovia netají, že pandémia ho ničí, no stav kultúry vnímal ako zlý už pred koronou. "Na poste ministerky kultúry bola pani Lašáková, čo bolo strašné," povedal pre časopis Život. Čo sa týka súčasnej ministerky Natálie Milanovej, ani tej netlieska. Pozná ju osobne, pretože bola jeho učiteľkou dejepisu na strednej škole. "Ako učiteľka bola skvelá a bola jednou z našich najobľúbenejších pedagógov. To, čo sa deje teraz, je pre mňa nepochopiteľné. Keď do takejto funkcie nastúpi niekto, kto s kultúrou nemá skúsenosti, nikdy nepracoval v tejto oblasti, dáte mu šancu, aby sa zorientoval a zaučil. Lenže toto sú už dva roky a my stále padáme…," povedal herec, ktorý bol bez práce rok a pol.

Patologická depresia



Aby sa nezbláznil, s priateľkou sledovali filmy, seriály, čítal knihy, hral videohry, chodili sa, aj sa chodia otužovať. Chcel písať scenáre, ale bol taký nesústredený, že to nešlo. "Vydržal som písať asi 20 minút. Zároveň – o tomto nemám problém hovoriť – mám diagnostikovanú patologickú depresiu už asi šesť rokov. A keď takto indisponovaného človeka zatvoria do izolácie bez vidiny budúcnosti, jeho stav sa zhorší trojnásobne. Myslím, že nikomu nešli počas pandémie lepšie kšefty ako psychológom a psychiatrom. (Smiech.) Ale, chvalabohu, že to ľudia riešia. Osobne to bolo asi moje najhoršie obdobie, veľmi som sa prejedal, pribral, potom som schudol, opäť sa prejedal a opäť schudol…" priznal. Herec má jedného stabilného lekára už niekoľko rokov a hovorí, že viacerých ľudí z jeho brandže už k nemu poslal. Páči sa mu na ňom to, že nepredpisuje za každú cenu ľuďom lieky, ak ich nepotrebujú.