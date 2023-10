V poslednom čase akoby sa roztrhlo vrece so snímkami inšpirovanými reálnymi osobnosťami. Či je to dokument o Alexandrovi Dubčekovi, životopis železnej lady Izraela Goldy Meir, alebo hraný príbeh matky Terezy.

Chce to ešte odstup

Film Všetci ľudia budú bratia o jednom z najvýznamnejších československých politikov nakrútil dokumentarista Robert Kirchhoff. Rád si vyberá kontroverzné témy. Takým bol napríklad dokument Kauza Cervanová o vražde mladej medičky, nad ktorou dodnes, hoci od tragédie uplynie takmer päťdesiat rokov, visí veľa otáznikov, a nie je stopercentne dokázané, kto a ako ju naozaj pripravil o život a či sa za mreže dostali tí, čo zločin, ktorý šokoval Slovensko, mali naozaj na svedomí. Vo filme Diera v hlave sa venoval téme rómskeho holokaustu a teraz sa snaží o objektívny portrét muža, ktorý bol jedným zo symbolov Pražskej jari a otcom idei socializmu s ľudskou tvárou, ktorú zničili v roku 1968 tanky sovietskych okupantov. Dubček je dodnes pre niekoho modlou a pre niekoho zbabelcom. Dokument, ktorý má záber až po Nežnú revolúciu, Dubčekov návrat do veľkej politiky a jeho tragickú smrť, sa zľahka prikláňa skôr k tej druhej skupine, ktorá v Dubčekovi vidí viac nafúknutú bublinu. Či je to objektívny a spravodlivý pohľad, ukáže asi až čas, keď Dubčekov prínos nebudú súdiť jeho politickí súčasníci a rivali, ale neutrálna história.

V stopách Meryl Streep

Ďalšia dráma nás poučí o geopolitickej situácii na inom kontinentne. Po železnej dáme Margaret Tatcherovej v podaní Meryl Streep sa na filmové plátna dostala ďalšia výnimočná politička, do ktorej sa pre zmenu prevtelila Helen Mir­ren. Podobne ako Meryl je na nespoznanie a jej herecký výkon je veľké lákadlo. Film Golda – Železná lady Izraela je však hlavne možnosťou dozvedieť sa viac o jednej z najvplyvnejších politických vodkýň dvadsiateho storočia. Doposiaľ jedinú premiérka v dejinách Izraela Goldu Meir zobrazuje v extrémne vyhrotených časoch, keď v roku 1973 nečakane zaútočili spojené vojská Egypta, Sýrie a Jordánska na Sinajský polostrov a Golanské výšiny. Snímka podáva vojenský konflikt z pohľadu jedinej ženy v čisto mužskom kabinete, ktorá navyše tají rakovinou lymfatických uzlín a ktorá musí rýchlo niečo urobiť pre záchranu miliónov životov na oboch stranách konfliktu.

Nielen pre veriacich

Do tretice je tu životopisná melodráma Matka Tereza a ja, ktorá prichádza do kín v októbri. Ako naznačuje názov, menej známy obraz Matky Terezy sa odhaľuje prostredníctvom ďalšej postavy, mladej Indky. Kavita sa vracia do rodnej Kalkaty, aby sa tu rozhodla, či má, alebo nemá postúpiť interrupciu. Vďaka rozprávaniu svojej niekdajšej pestúnky, ktorá vyrastala v starostlivosti Matky Terezy, spoznáva život mníšky, ktorej vzťah s Bohom nebol ani zďaleka taký priamočiary, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.

Snímku nakrútil švajčiarsko-indický filmár Kamal Musale a jeho zámerom nebolo nakrútiť príbeh svätice. Sústredí sa na dvanásť rokov života výnimočnej ženy – odkedy v roku 1948 prvýkrát počula Ježišov hlas a začala pracovať v kalkatských slumoch až do chvíle, keď pocítila, že ju opustil, a začala strácať vieru. Melodráma má rôzne vrstvy a témy – od lásky k opusteniu, od adopcie k potratu, od viery v seba až po schopnosť súcitu, a tak môže byť zaujímavá nielen pre veriacich.