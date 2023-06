Hanychová dcéru Miu označila za škaredú, a pozrite FOTO, čo odhalila o synovi Kryšpínovi. To snáď nie!

Z Agáty Hanychovej je už takmer tri mesiace trojnásobná mama. Agáta to mala v živote pestré, a tak každému svojmu dieťaťu dopriala iného tatka. A ako tvrdí Agáta, každé jej dieťa je iné, má inú povahu, iné vlastnosti. A spôsobom sebe vlastným svojich troch potomkov charakterizovala...



Keď Agáta Hanychová začne perliť, stojí to zato. Pred časom to poriadne schytala od svojich fanúšičiek na sociálnej sieti, keď o dcére Mii povedala, že je škaredá, po Prachařovi, aby bolo všetkým jasné... No nepoučila sa. Pozrite, čo teraz odhalila o svojom synovi Kryšpínovi a dcére Rozárke. Kryšpín sa jej asi nepoďakuje a Rozárka ešte našťastie nevie hovoriť.