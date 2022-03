Kým ostatné herečky na premiére filmu Šťastný nový rok boli oblečené civilne, pani Maštalírová to so šatami trochu prehnala.

Tomáš Maštalír (44) sa ani v dnešných ťažkých časoch nemusí báť o svoje príjmy. Kým mnohí herci zostali bez práce, on zarába v Česku aj na Slovensku.





Populárny herec rozhodne neživí rodinku len z divadelného platu. To by ju ťažko mohol ubytovať na jednej z najprominentnejších bratislavských adries, kde má Rakúsko ako na dlani. Veď aj na jeho manželke vidno, že má za čo reprezentovať. Donedávna nenápadná myška bola na premiére romantickej komédie Šťastný nový rok 2 neprehliadnuteľná.

Ide mu karta

Jednoducho je ženou hviezdy v kurze. Rodák z Trnavy momentálne žiari v slovenských kinách aj na českých obrazovkách. Komer­čná televízia Nova mu totiž zverila hlavnú rolu vo svojom novom vlajkovom seriáli Chlap. Hrá tu úspešného, ale neobľúbeného primára suveréna, ktorý po zranení hlavy trpí amnéziou. Zdá sa, že diváci sú na peripetie mužného Slováka zvedaví. Prvá epizóda ich prilákala k obrazovkám takmer 900-tisíc.

A zrejme sa bude dariť aj komerčnému filmovému projektu Šťastný nový rok 2: Dobro došli. Už jednotka, ktorá sa odohrávala vo Vysokých Tatrách, mala slušný divácky ohlas, takže je pravdepodobné, že zarobí aj pokračovanie a publikum bude zvedavé na luxus hviezdnej hereckej partičky pri chorvátskom mori. To, že ide o snímku plnú celebrít, naznačila už bratislavská premiéra. A hoci tu Maštalír nemá jednoznačne hlavnú rolu, s manželkou boli za hviezdy bratislavskej premiéry. Aspoň čo sa šiat týka. Civil Jána Ďurovčíka, Michaely Čobejovej či Bibiany Ondrejkovej dosť kontrastoval s ich stylingom. Hlavne manželka vytiahla večernú róbu, ktorá sa do kina veľmi nehodila.

Mohla by sa učiť od Tomášovej bývalej lásky. Táňa Pauhofová bola kráčajúca elegancia a biele nohavice s lilavou šik blúzkou dokázali, že si s módou rozumie. Styling hodný hereckej hviezdy a pritom nič prehnaného.

Spokojný herec však bol dobre naladený a dokonca si zapózoval nielen so ženou, ale aj so svojou ex. Veď obaja sú konečne šťastne zadaní, takže žiadny problém.