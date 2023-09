"Moje leto začína teraz v septembri,“ vyhlásila s úsmevom moderátorka a herečka, ktorá tak trochu pláva proti prúdu. Väčšina ľudí na jeseň už nostalgicky listuje v mobiloch fotky z dovoleniek, tá jej vysnívaná ju ešte len čaká. Temperamentná Maca, ako ju všetci volajú, plánuje odísť na dva týždne oddychovať do ďalekej exotiky. „Veľmi intenzívne som točila po celý rok Mamu na prenájom, už máme takmer dokončenú druhú sériu, moderujem v mojom milovanom Fun Rádiu a nakrúcala som aj šou S úsmevom po Slovensku, takže teraz sa pokúsim načas vypnúť hlavu,“ povedala.

Poznamenala však, že k relaxu nepotrebuje vždy letieť na druhý koniec sveta, miluje cestovať po Slovensku. Aj vďaka nakrúcaniu relácie, v ktorej vystriedala herečku Janku Kovalčíkovú, spoznala množstvo úžasných miest, o ktorých nevedela. Ale miluje aj čas, keď môže sedieť doma na svojom balkóne.

Hľadá cestu k sebe

„Keď nemám priestor vypadnúť zo svojho bežného života, trávim veľa času aspoň na svojom balkóne. Sadnem si, pozerám sa na oblohu, bilancujem deň a ďakujem za všetko, čo sa mi pritrafilo. Dobré aj zlé. Pretože aj negatívne veci nás formujú. Snažím sa ich spracovať tak, aby ma posunuli ďalej. Aj takto si hľadám cestu k sebe. Ale teraz prišiel čas byť len sama so sebou niekde úplne inde. Chcela by som ísť do Indonézie, možno na Bali. Uvidím, čo mi napokon vyjde, rozhodujem sa intuitívne. Ázia ma však skrátka láka,“ povedala nám.

Ako z filmu

Martina má za sebou intenzívny rok nielen pracovný, ale aj súkromný. Prežívala veľké vzplanutie lásky, ale aj rozchod. Jej útek do Ázie tak trochu môže pripomínať príbeh zo slávnej knihy Jedz, modli sa a miluj, ktorý bol aj sfilmovaný. Hlavná hrdinka, ktorú si zahrala Julia Roberts, si po rozvode vezme rok voľna a ide spoznávať svet, hľadať svoje pravé ja. V Taliansku sa učí potešeniu z dobrého jedla, v Indii spoznáva silu meditácií a na Bali nájde pokoj v duši. A samozrejme, stretne lásku...

„Nikdy som ten film nevidela, ale je možné, že to je moja aktuálna cesta, že si aj takto mám nájsť k sebe cestu,“ povedala zamyslene. „Ľudia akosi zabudli počúvať sami seba a sme náchylní očakávať, že šťastie príde zvonka. Aj ja ho občas zabúdam hľadať vo svojom vnútri, aj mňa občas poháňa ego a musím sa snažiť zastaviť, pozrieť na veci z iného uhla,“ dodala s tým, že aktuálne je vďačná za to, čo sa deje tu a teraz – má skvelú prácu a láskavých ľudí okolo seba vrátane rodiny. „Možno zajtra príde niečo iné, ale nesnažím sa vytvárať si predstavy a stavať vzdušné zámky a tiež sa nefixujem na minulosť.“

Na otázku, či naráža na to, že sa v jej živote len nedávno skončila etapa lásky s českým hercom Jiřím Dvořákom, zareagovala: „Láska sa v istom zmysle neskončila. Láska je stále prítomná, my sa s Jirkom ľúbime a sme spolu v kontakte. Stále nám na sebe záleží. Keby som mu teraz zavolala, zdvihne mi telefón a radi sa pozhovárame.“

Vzťah sa naplnil

Kedy prišlo poznanie, že ich cesty sa ďalej nebudú pretínať? „Nie je to o tom, že si človek povie jedného dňa: Stop! Poznanie, že vzťah, v ktorom hrala rolu aj diaľka, naplnil svoj zmysel. Ale ako vravím, stále nám na tom druhom záleží. Ľudia by sa mali vedieť rozchádzať,“ zdôraznila herečka, ktorá sa spoznala s Jiřím Dvořákom pred desiatimi rokmi pri nakrúcaní rozprávky Šťastný smolař. Vyplašené osemnásťoročné dievča vtedy oveľa skúsenejší kolega povzbudzoval a dodával jej sebavedomie.Ostali v kontakte a z priateľstva po desiatich rokoch vznikla láska.

Herečka netají, že obaja museli znášať tlak okolia kvôli veľkému vekovému rozdielu, no ustáli to: „Vedeli sme, že sa ľúbime a vieme si dať všetko bez toho, aby sme brali do úvahy, čo si kto myslí. Bolo to miestami ťažké, ale dnes sa viem k podobnému tlaku postaviť ľavou zadnou.“

Umenie rozchodu

Vrátili sme sa k jej myšlienke, že by sa mali ľudia vedieť rozchádzať. V čom vidí umenie rozchodu? „Nepociťovať krivdy, uvedomiť si, že človek vám odovzdal všetko, čo v danom okamihu mohol. Treba si uvedomiť, že prílišné očakávania nie sú dobrou cestou. Je to ako keď rodičia vychovávajú svoje deti s istými predstavami, a keď nie sú naplnené, sú sklamaní, zatrpknutí a ukrivdení, lebo sa im nesplnil sen. Nemôžeme naše vlastné očakávania vkladať do iných ľudí a platí to aj o vzťahoch. Musíme sa navzájom vnímať, počúvať, cítiť, musíme vedieť, čo ten druhý chce. A na základe toho konať. Keď cítime, že sa akosi dlhodobo nevieme stretnúť, môžeme sa o tom porozp­rávať, vydiskutovať si to a popracovať na problémoch. Niekedy to však nevyjde, niekedy je prítomných príliš veľa faktorov...“

Odplakali si to

Martina nemá problém povedať, že poznanie, že ich cesty sa rozídu, sprevádzali aj slzy: „Jasné, to k tomu patrí. Aj sme si poplakali, ale vravím, stále sa máme radi, necítime krivdy. Bol to veľmi dôležitý rok v našich životoch, naše duše sa intenzívne dotkli, ale pustili sme sa navzájom. Máme sa radi, ale už to nie je partnerská záležitosť.“

Všetko prežité človeka niečo naučí. Čo jej dal tento vzťah? „Naučil ma neskonalej láske, zistila som, že môžete nájsť partnera, ktorý cíti to čo vy a koná tak, ako potrebujete. Jirka je veľmi láskavý človek, počúval ma a ja som počúvala jeho. Naozaj sme si dali veľmi veľa lásky, viedli sme dlhé rozhovory po nociach a posúvali sme sa navzájom.“

Potrebuje nezávislosť

Herečka, ktorá len v júni priznala, že je single, nenaháňa žiaden vzťah. Čo musí mať muž, ktorému bude ochotná otvoriť srdce? „Musím cítiť dôveru a musí mi dať nezávislosť. Použijem metaforu indiánskeho koňa,“ povedala s úsmevom. „Môžete ho osedlať, nechá sa rád viesť, je verný, ale potrebuje mať otvorenú ohradu, aby sa vybehal a vrátil domov. Lebo chce. Takže potrebujem slobodu, vzájomný rešpekt, nezávislosť. Viem milovať človeka takého, aký je, a chcem, aby ma miloval pre to, aká som.“