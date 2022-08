Keď sa Martina Schindlerová prihlásila do prvej slovenskej SuperStar, asi ani netušila, ako ďaleko to dotiahne a aký ošiaľ sa okolo finalistov speváckej súťaže udeje. Martina bola najmladšou účastníčkou šou, ktorú v tom čase vysielala verejnoprávna televízia. Prebojovala sa až do absolútneho finále, kde ju dokázala poraziť len Katarína Koščová. Tínedžerke z Bratislavy sa napriek tomu, že skončila druhá, otvorili dvere do sveta šoubiznisu. Hoci mala vtedy len šestnásť, sláva jej do hlavy nestúpla a dokázala sa držať nohami pevne na zemi.

Takto si ju pamätáme zo SuperStar. Zdroj: Archív

Na staré časy si pred rokom zaspomínala pre denník Plus Jeden deň: „Mala som vtedy len 16 rokov. Veľa som toho zažila a verím, že som múdrejšia a že sa viem viac tešiť zo života. Na to obdobie však veľmi rád spomína môj ocko. Je rád, že sa naďalej v hudbe realizujem, a vo veľkej miere sa vo mne vidí. Vie, že som silná, že sa viem presadiť. Aj on mi v živote veľmi pomáha. Môj život po SuperStar stále graduje aj inými zážitkami.“

Krátko po SuperStar sa prevalil jej vzťah s Branislavom Záhradníkom, ktorý v tom čase pôsobil v Slovenskej televízii ako člen vedenia zodpovedajúci za komunikáciu a vzťahy s verejnosťou. Od Schindlerovej bol starší o 15 rokov. Martinini rodičia neboli z Braňa ako partnera nadšení, no ich vzťah napriek tomu vydržal pekné tri roky.

Medzi Braňom a Martinou bol 15-ročný vekový rozdiel. Zdroj: Archív

Zlom v kariére i osobnom živote prišiel v roku 2012, keď sa stihla vydať, otehotnieť aj porodiť prvé dieťa – dcéru Martinku. Jej manželom sa stal podnikateľ Kamil Haršány, neskôr sa im narodil aj syn Kamil. V tom čase sa speváčka stiahla z verejného života a naplno sa venovala rodine. A možno by to tak bolo dodnes, keby sa toto manželstvo nerozpadlo.

Čo prišlo potom, čítajte na ďalšej strane >>>