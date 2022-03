„Prvá prehliadka. Zúžil som dievčatám priestor, aby mohli lepšie hospodáriť s teplom. Skontroloval som stav zásob a niektorým rodinám som dal medovo-cukrové cesto s peľom,“ chváli sa poctivým včelárstvom Martin Nikodým na Instagrame s tým, že matky už plodia novú jarnú generáciu. „Len tak sa dívať,“ zasníval sa nadšený moderátor a zároveň propagátor chovu okrídlených pracantov.

Rovnakú vášeň ako on majú aj mnohí ďalší, napríklad i pätnásť a pol tisíca registrovaných členov Slovenského zväzu včelárov. Tí podľa vzoru ich zverenkýň aktuálne tasia žihadlá. Rozčúlila ich skupina poslancov hnutia OĽANO okolo Moniky Kozelovej a Martina Fecka, ktorá pracuje na príprave zákona o ochrane zvierat.

Jeho súčasťou by mala byť aj nová úprava chovu včelstiev. Kto by povedal, že z hmyzu, ktorý si spokojne lieta z jedného rozkvitnutého stromu na druhý, sa stane tikajúci granát a dôvod trestných oznámení.

Samý dovoz

Včelárov postavila zo stoličky napríklad zmienka o tom, že na štvorcovom kilometri by po regulácii mali zostať len dve včelstvá. V praxi by to podľa nich znamenalo pokles včelstiev až o 72 %, a teda z 350 000 na 98 000 včelstiev. Nahnevaní chovatelia vypočítali, že kým ročná produkcia medu je dnes 5,5 milióna kilogramov, po zmenách by to mohlo byť len 1,6 milióna kilogramov ročne.

Reči o slovenských produktoch by zostali na rešeto, keďže ani teraz nie sme sebestační v tomto sladkom produkte. Neskôr by sme spadli zo 70 % minimálne na 17 % produkcie, pričom zvyšok by vyplnil zrejme nepochopiteľný dovoz zo zahraničia. Inými slovami – slovenská včela aj so svojím zlatým pokladom nebola podľa včelárov ešte nikdy taká ohrozená, ako je v súčasnosti.

Prestrelka s poslancami

Bitie na poplach nenechalo chladnými ani zákonodarcov. Tí sa postavili pred kamery a začali zväz ostreľovať s argumentom, že údajne zavádza a klame. Poslankyňa Monika Kozelová sa rozohnila, že záležitosť je nafúknutá, závery predčasné a ešte vôbec nejde o finálny návrh zákona. Podľa nej sú v koncepte ešte len návrhy a čaká sa na konzultáciu a odborné rady. A pustila sa do boja.

„Pracujeme na trestnom oznámení, jednak pre poškodzovanie dobrého mena OĽANO a pre šírenie poplašnej správy,“ oznámila na tlačovej konferencii Kozelová s tým, že s oznámením pôjdu priamo po krku predsedu Slovenského zväzu včelárov Milana Rusnáka. „Ako môže niekto hovoriť o zákone, ktorý sme ešte ani nezačali písať? Z tohto zákona nie je napísaný ani riadok,“ hnevala sa a odmietla slová o drastickom obmedzení včelárstva. Rusnák jej odkázal, že je dôležité o potenciálnom probléme hovoriť hneď od začiatku a nie neskoro, vtedy, keď už budú karty rozdané.

