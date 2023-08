Nahliadla som na vašu stránku a program koncertov a sú tam aj dva slovenské. Ako sa vám u nás koncertuje?

Veľmi dobre, Slováci majú radi štýl, ktorým spievam. Je to vlastne mix rockového, popovo-džezového aj klasického spevu, ktorý sa často nazýva veľký hlas. Spieval tak napríklad aj Karol Duchoň, ktorý sa u vás stále teší obrovskej popularite, a do istej miery aj Karel Gott. Vytvoril som konceptuálny koncertný program Pocta veľkým hlasom, ktorý má veľký ohlas aj u nás v Česku, ale na Slovensku je hádam prijímaný ešte lepšie. Myslím si tiež, že Slováci majú bližšie k elegantnému štýlu vystupovania než napríklad v Prahe, kde bola hudobná scéna vždy viac undergroundová. Takisto je pravda, že Slováci na koncertoch viac prejavujú svoje prípadné nadšenie. Diváci si niekedy ani neuvedomujú, ako veľmi spolutvoria koncert svojimi reakciami. Povedal by som, že najmenej z päťdesiatich percent.

Keď som robila rozhovor s Tomášom Klusom, priznal, že ako publikum sme v lepší než Česi, pretože neočakávame, že nás niekto bude zabávať , a dobre naladení na koncert už prídeme. Vnímate to podobne?

Asi sa nedá generalizovať, všeobecne je však takéto publikum rozhodne príjemnejšie a podnetnejšie. Vzťah s interpretom by mal byť priateľský, nemal by to byť súboj, že by si ľudia hovorili – tak nám ukáž, čo vieš, a spevák – teraz vám to ukážem. Myslím, že je najlepšie, keď obe strany chcú vytvoriť výnimočný okamih, na ktorý budú môcť spomínať. Byť dobre naladený je určite skvelý prvý krok. Je to ako s dovolenkou. Keď pôjdete do Ríma nahnevaní a budete už dopredu otrávení z množstva turistov a tepla, nenadchne vás ani Panteón, ani Koloseum. Musíte chcieť byť očarení. A to Slováci možno vedia trošku lepšie ako Česi.

