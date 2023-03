Márii Čírovej trvalo niekoľko dní, kým sa na sociálnej sieti podelila o svoje dojmy z prvého súťažného kola Let´s Dance. "Náš WALTZ🕊️, a vôbec prvá tanečná momentka! Asi až dnes som schopná reagovať. Z nedele na pondelok som spala 3,5 hodiny, viac sa nedalo. Zážitok, emócie, úsilie dať to najlepšie zo seba, dokonalá atmosféra v Inchebe, vaše reakcie, správy, radosť, že sa to skutočne deje a my sme odštartovali tance na parkete najväčšej šou Let´s Dance," vyznala sa zo svojich pocitov speváčka.



Plní emócií však boli aj diváci tanečnej show a najmä jej priaznivci. Tých Máriin výkon, ale aj jej celkový zjav očaril. V nežných bielych šatách bola anjelsky krásna a tancovala ako víla. Poniektoré fanúšičky sa priznali, že pri jej vystúpení mali aj slzy v očiach, tak veľmi to spolu s ňou prežívali. V ich očiach bola Mária proste stelesnením anjela.



Aj Máriin tanečný partner, francúzsky tanečník Joris Yacoub bol s jej výkonom v súťaži spokojný. "Som tak hrdý na teba. A to je len začiatok. Ideme na to," napísal Márii povzbudivé slová do ďalších náročných tréningov. No úplne dojatý z Máriinho výkonu bol jej manžel Marián Kachút, ktorý z nej nedokázal spustiť oči a po vystúpení ju odmenil vrúcnym objatím a bozkom, a tiež aj krásnou kyticou, veď pozrite FOTO v GALÉRII. Neskôr na sociálnej sieti zverejnil záber svojej ženy, ktorým povedal úplne všetko...