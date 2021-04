Smola sa nevyhýba nikomu a aj keď si môžete myslieť, že ste ten najväčší smoliar na svete, občas sa lepí na päty každému z nás. Nedokážu sa tomu vyhnúť ani známi ľudia. Šťastie v nešťastí mala aj moderátorka Marianna Ďurianová, ktorej sa na prechádzke podarilo stratiť občiansky preukaz bez toho, aby o tom len tušila.

Našťastie sa dostal do rúk ochotných a poctivých ľudí. Nálezcovia jej ho totiž už po hodine od straty nezištne priniesli priamo domov. Jednoduché a srdečné gesto Mariannu dojalo takmer k slzám a do žíl jej vlialo novú nádej. „Dnes som išla do práce pozitívne a optimisticky naladená. Po tých mesiacoch marazmu, čo zažívame nielen “vďaka” pandémii ale aj politickej situácii u nás a so všetkými okolnosťami z toho vyplývajúcimi, mi do žíl vliali nádej dvaja mladí ľudia. Prinavrátili mi pocit, že ešte stále existuje aj dobro a nezištnosť. Asi hodinu po tom, čo som sa vrátila z prechádzky okolo Štrkoveckého jazera, mi zazvonili pri dverách a priniesli mi občiansky preukaz, ktorý som tam stratila. Ani som o tom nevedela. Dali si tú námahu a prišli ku mne domov. Až mi bolo do plaču. Predsa ešte existuje to, čomu som vždy verila. Ďakujem aj touto cestou, nielen za to, že mi ušetrili kopec času a nervov s vybavovaním nového občianskeho, ale najmä za to, že som opäť začala veriť v dobro a vidím svetlú budúcnosť... “ podelila sa o pekný zážitok s fanúšikmi na sociálnej sieti.