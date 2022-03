Marián Čekovský si pred rokmi vpustil do svojho súkromného života poriadny víchor. Obľúbený muzikant a porotca zo speváckej súťaže sa rozhodol hodiť za hlavu dvadsaťročný vzťah s vtedajšou partnerkou Ľubomírou Čiernou (51).

Zemetrasenie okolo matky jeho dcér Hannah (20) a Sophie (16) vypuklo v máji 2016, keď sa prevalila avantúra hudobníka s mladšou kolegyňou z brandže. Speváčka Nataša Džunková (39) vtedy už nosila pod srdcom ich prvé dieťatko. Všetci čakali ostré hádky a ťahanice, milenecký trojuholník mal však nečakaný a najmä pokojný vývoj. Až doteraz…

Marián má z prvého vzťahu dve dcéry, staršou Hannah sa pochválil len nedávno. Zdroj: archív

Každému rovnako

Čeky zo zamotanej situácie vyviazol pomerne bez škrabancov. Hoci ponížená partnerka, ktorú dovtedy na verejnosti predstavoval sťaby manželku, a ambiciózna mladá kráska by si pokojne mohli skočiť do vlasov, bolo to inak. Muzikant má veľké srdce a to pomyselne rozdelil na dve polovice.

Jedna putovala do rúk dcér z prvého vzťahu a tá druhá pre Natašu a ich dvoch synov Alexeja Mariána a Nikolaja. Skrátka však neobišla ani „bývalka“ Čierna, ktorá prehltla horkú slinu po rozchode a žiadny most nespálila. Práve naopak, s Čekovským pokračovali v spoločnom biznise, ktorý im obom plnil vrecká.

Časy sú však neisté a zdá sa, že Čekovský to už nezvláda ťahať na obe strany.

