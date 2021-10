Kauza, v ktorej ministerka kultúry chcela zrušiť kvóty na povinné hranie slovenskej tvorby v komerčných rádiách zdvihla zo stoličky mnohých spevákov. Hovorili o vlastenectve, ušlom zisku aj o tom, že iné krajiny kvotami podporujú svojich hudobníkov. Ministerku Natáliu Milanovú nakoniec stopol Igor Matovič.

Nie každý sa však išiel zrútiť zo snahy ministerky, aby komerčné rádiá hrali, čo chcú. Speváčka Mária Čírová (32) nám povedala: „Myslím si, že podpora slovenskej hudby vždy bola a vždy bude v rukách hudobných dramaturgov rádií. Samozrejme, čím kvalitnejšia bude slovenská hudba, tým to budú mať tí dramaturgovia jednoduchšie a sami ju budú aktívne zaraďovať do éteru.“

Jej manžel, hudobný producent Marián Kachút, ktorý niekoľko rokov písal single pre slovenských interpretov, má rovnaký názor. Nanucovanie môže akurát budiť nechuť...

Nerozhoduje to o úspechu

Je presvedčený, že rádiá tŕň z päty hudobníkom nevytrhnú: „V dnešnej dobe existuje veľmi veľa ciest, ako môže interpret dostať svoju hudbu k svojmu poslucháčovi. A preto si nemyslím, že to, či budú kvóty alebo nebudú, rozhoduje o úspechu alebo neúspechu interpreta. Okrem koncertov sa dajú využiť aj sociálne siete, Youtube, čokoľvek tohto typu.“

Práve Mária Čírová počas korony neplakala, ale rozbehla aktívne svoje pôsobenie na sociálnych sieťach – pritiahla potenciálnych poslucháčov jej hudby napríklad aj pečením... Šikovné.

Petíciu podpísali

Na otázku, či uvádzanie pesničiek v rádiách tvorí veľkú časť zárobku hudobníka, jej manžel Marián Kachút hovorí: „Každý to má inak, ale u mňa určite tantiémy netvoria podstatnú časť zárobku, nie je to nič, z čoho by som mohol vyžiť. A to sa týka aj Márie. Možno to však majú niektorí umelci inak...“ Treba dodať, že napriek tomu obaja manželia petíciu proti rušeniu kvót podpísali, aby sa otvorila aspoň diskusia.