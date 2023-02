Moderátor Leoš Mareš to má podobné, ako hokejista Tomáš Plekanec. Keď mu to s prvou manželkou nevyšlo, vymenil ju za druhú, ale s rovnakým krstným menom. Kým Plekanec vymenil Luciu Vondráčkovú za Luciu Šafářovú, Mare vymenil Moniku Poslušnú za Moniku Koblížkovú. A obdivom to v druhom manželstve zjavne klape lepšie, ako v tom prvom, ich rodinky teraz pôsobia ako reklamy na šťastie.



Leoš Mareš a jeho Monika nedávno oslávili už piate výročie sobáša, ktorý mali v kostole v Litomyšli, a pripomenuli si ho decentnými čiernobielymi fotografiami, na ktorých konečne bolo vidno, ako im to v ich veľký deň spolu pristalo. Pozrite tie nevestine šaty a svadobnú kyticu. Nádhera! Vidno, že Leošova Monika má módu v malíčku.



Tohtoročné výročie svadby bolo pre Leoša a Moniku iné, ako tie predchádzajúce, najmä preto, že už sa pekných pár mesiacov tešia z ich dcéry Alex. Tú neskrývajú a na radosť fanúšikov tu a tam zverejnia aj videa z ich domácej pohody v trojici, veď pozrite aj FOTO v GALÉRII. Nie nadarmo malej Alex hovoria aj malá Leoška...