V šoubiznise a medzi divákmi sa mu ušla prezývka slovenský Ryan Gosling. No kým kanadský herec, ktorý patrí k najmladším hercom nominovaných na prestížneho Oskara ide z filmu do filmu, jeho “domorodý” klon Marek Fašiang sa v ostatnej dobe stáva len figúrkou na televíznej šachovnici. Aby fešný rodák z Bratislavy nezdupkal ku konkurencii, markizáci ho vždy rýchlo posunú nejakým smerom, kde by ho čakal len málokto. A tento scenár sa zopakoval aj pred pár dňami!

Naskočil do vlaku

Marek Fašiang patrí do tej plejády hercov, ktorí ani nemusia svetoborne hrať, stačí, že sú. Alebo inak – je to fešne vyzerajúci magnet na nežnejšie polovičky ľudstva, ktoré sa rady zasnívajú do jeho peknej tváre. Netreba mu žiadnu hereckú gymnastiku, pretože keď sa usmeje a prehovorí, diváčky šalejú. Niet div, že vo svojom kariérnom portfóliu má sladkých romantikov, ba dokonca aj veterinára, čo je priam splneným snom mnohých pubertiačok – sympoš so zvieraťom pod pazuchou. Fašiang možno aj vie, že ako fanatický vrah by nemusel byť uveriteľný, no doposiaľ to nikto s ním v tejto polohe ani neriskol. Čo sa však stalo je, že Marek pred pár dňami naskočil do rozbehnutého rýchlika Mama na prenájom. Telenovela, ktorú Markíza nakrúca podľa originálneho tureckého seriálu, sa pre bratislavského “Ryana Goslinga” stala záchytným parkoviskom. Stalo sa to po tom, čo opäť zostal bez šoubiznisovej práce a hrozilo, že sa bude obzerať po inom kšefte.

Oteckovia 2

Fašiangov nástup do Mamy na prenájom, ktorá sa stala obrovským diváckym hitom, mnohých prekvapil. O tom, že herec sa dostane pod nos seriálového šéfa v podobe Maroša Kramára sa toho veľa nenahovorilo. Akoby to bolo tajomstvo, prípadne rýchle rozhodnutie, kam obľúbeného fešáka upratať. Podľa zistení Šarmu sa jeho rola, ktorá začína mať náznaky problémového človeka, piekla postupne. Dôvodom bolo, že televízia nechcela na svojich fanúšikov vytiahnuť staré známe tváre zo zrušených Oteckov, kde Fašiang hviezdil. Tento seriál pre klesajúcu sledovanosť vlani odstavili a Mama na prenájom je ich nástupcom. Keď došlo k deleniu koristi, jedna z hlavných postáv v Mame sa ušla Marekovmu skúsenejšiemu kolegovi Vladimírovi Kobielskemu. Ten zrejme dostal prednosť a aby Mama nevyzerala ako Oteckovia 2, tak Fašianga poslali do karantény. Teraz prišiel jeho čas, no niektorým sa zdá, že ho do deja ktosi pichol, aby nezdupkal do Jojky, ktorej sa v rovnakom čase darí s konkurenčnou šou Bez servítky.

Hviezdy upratali

Šachovanie s prácou pre Fašianga nie je žiadnou novinkou. V Záhorskej Bystrici kalkulovali s jeho budúcnosťou už minulý rok. Bolo to práve po skončení Oteckov a televízia musela pre svojich ťahúňov narýchlo hľadať nové uplatnenie. Kobielskeho so Sväťom Malachovským či Zuzanou Kubovčíkovou Šebovou šupli do seriálu Chatári, ktorý sa ukázal ako prepadák. Moniku Hilmerovú a Filipa Tůmu zapriahli v Druhej šanci a Dunaji, k vašim službám. Pohrobkovia Oteckov teda bez práce nezostali, ale čo s Fašiangom? A tak tvorcovia vyšachovali zo štrnástej série Farmy Evu Evelyn Kramerovú, aby uvoľnila miesto pre “hezouna”. Divácke reakcie boli rozpačité.

Nestratí sa

Fašiang však nie je len pekná tvárička, ale i hlavička, ktorá v sebe skrýva poriadneho Filipa. Pre Mareka je podľa všetkého herectvo len srdcovkou a koníčkom, zvlášť, keď jeho mama je riaditeľka Novej scény Ingrid Fašiangová, ktorá ho k tomu povolaniu mohla inšpirovať. Keby však skončil na obrazovke, o budúcnosť seba, svojej snúbenice Terezy a ich dievčatka Olívie sa báť nemusí. Je to totiž obratný podnikateľ, ktorý sedí s ďalšími spolukonateľmi v niekoľkých firmách naraz. Tie mali podľa dostupných informácií pri hrubých výpočtoch tržby v roku 2021 okolo 3,2 milióna eur. Kaviarne, zmrzlina, to ich tiahne míľovými krokmi vpred. Naopak, pri optikách sa zrejme namaká viac. Každopádne, Fašiang na obraze či mimo neho je dobrá partia.