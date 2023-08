Marek Fašiang opäť prijal ponuku moderovať už v poradí pätnástu Farmu. Okrem pracovných povinností, ktorých má vyše hlavy, si musí nájsť čas na to najdôležitejšie. Doma ho netrpezlivo čaká takmer dvojročná dcérka Olívia a snúbenica Tereza, s ktorou si padli do oka na natáčaní Oteckov, kam prišla ako komparzistka. Herec v rozhovore prezradil, prečo by sa na Farmu neprihlásil a čo by mu robilo najväčší problém.

Čo vám aktuálne plní pracovný kalendár?

V najbližšom období samozrejme Farma. Okrem toho natáčame druhú sériu seriálu Mama na prenájom a teraz som skončil natáčanie zahraničného seriálu Dobro došli. Bolo to pár filmovacích dní. Popri tom sa naďalej venujem môjmu biznisu a to najdôležitejšie, čo musím do tohto programu zaradiť, je moja rodina, snúbenica s malou dcérkou.