Petrana po finále odletela za Tomášom do Thajska, kde strávila niekoľko týždňov. Keď potom prišiel Tomáš na Slovensko, býval zas v jej byte v Bratislave. Obaja však museli byť mimoriadne opatrní, aby ich spolu nikto nevidel, pretože finále Ruže videli diváci v televízii až v júni. Načasovanie si však človek nevyberie a dvojica sa rozišla začiatkom mája. Ako píše redakcia Plus JEDEN DEŇ, Petrana v tom čase bola v Bangkoku. Petrana v čom čase bola v Bangkoku. A síce s Tomášom v oficiálnom stanovisku povedali dôvod, prečo sa rozišli, postupne Petrana odkrýva pravé dôvody ich odlúčenia. „Už keď som tam došla, rozprávali sme sa o budúcnosti nášho vzťahu, čo on plánuje robiť, čo ja a vtedy som si začala uvedomovať, že fuuuu... toto neznie kompatibilne. No a jeden večer som si uvedomila, že toto už nemá cenu ďalej ťahať a tváriť sa, že všetko je v poriadku. Pobalila som si kufre a išla som do hotela. Potom sa rozhodla, že si booknem letenku naspäť na Slovensko a ukončiť tento vzťah,“ povedala otvorene v rozhovore pre Refresher Petrana.

Petranu redakcia stretla pred pár dňami na premiére fantasy minisérie Vedma, kde žiarila na všetky strany. Na rovnakej premiére sa objavila aj sexi Marcela, ku ktorej mal Tomáš v šou tiež mimoriadne blízko a keď ju prekvapivo poslal domov, pri lúčení plakal ako malý chlapec.

Je s Tomášom v kontakte? „S Tomášom som v kontakte, ale som samozrejme v kontakte kamarátskom, ale plánujem si s ním dať kávičku, keď príde na Slovensko. Po šou je už dlhá doba, takže o citoch sa už hovoriť nedá, ale stále ho mám rada ako človeka. Takže asi to necháme na kávu a uvidíme, ako si budeme rozumieť,“ povedala pre Markízu so šibalským úsmevom. No a keďže Tomáš už do Bratislavy doletel, ich „rande“ je už na spadnutie. Dokonca... šepká sa, že k rozchodu Petrany a Tomáša dopomohla aj Marcela. „S Marcelou bol Tomáš celý čas v kontakte aj keď bol s Petranou vo vzťahu. Povedzme si, ktorá žena by na to nežiarlila, hlavne, keď všetci videli, aká neskutočná chémia bola medzi nimi v šou... Takže pokojne aj to mohlo dopomohnúť k ich rozchodu. Teraz, keď Tomáš priletel na Slovensko, sa šušká aj to, že by mohol u Marcely zatiaľ aj bývať, kým odletí naspäť do Bangkoku,“ povedal spomínanej redakcii zdroj.