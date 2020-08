„Ak by o mňa nemal kto zakopnúť, tak to radšej nech nežijem,“ hovorí Marcela Laiferová (75), ktorá sa presťahovala a chystá prekvapenie pre fanúšikov.

Legendárna speváčka je dlhoročná rezidentka bratislavskej mestskej štvrte Staré Mesto. Marcela Laiferová sa tejto lukratívnej lokalite nespreneverila ani po tom, čo sa rozhodla pre sťahovanie. Novú adresu našla v príjemnej a tichej lokalite s upokojujúcim výhľadom.

Aj keď pôvodný byt bol krásny, ale jeho mezonetový charakter už nemohla viac prehliadať. „Na prudkých schodoch som jednu noc spadla, a to ma tak demoralizovalo, že som si povedala, že musím odtiaľ odísť predtým, ako sa tam zabijem,“ zasmiala sa umelkyňa s tým, že jej nešťastný pád, pri ktorom si udrela hlavu a zranila ruku, nesúvisel s vekom.

Aj jej predošlá, mladá suseda, tam spadla a skončila so zlomenou rukou i nohou pripútaná na niekoľko týždňov na vozík.

V obklopení prominentov

Za Laiferovej rozhodnutím ísť inam nebola len jej bezpečnosť, ale aj blízkosť rodiny a priateľov. „Neďaleko žije môj syn. Pomôže mi, keď niečo treba pri každodenných starostiach. Starší syn mi chodí s manželkou umývať okná. To sú všetko zlatí ľudia,“ chváli svojich potomkov držiteľka prestížnej Bratislavskej lýry, ktorá si takpovediac do kuchyne môže vidieť aj s prominentmi.

„V blízkosti býva skoro polovica slovenského šoubiznisu. Napríklad Erika Judínyová, ale aj producent Štefan Wimmer, Fedor Flašík, či Peťo Lipa s priateľkou Zuzkou. Robíme si stretnutia,“ teší sa Marcela, ktorá si nevie vynachváliť, keď si navzájom krížom krážom volajú. Dobré vzťahy pestuje aj so susedmi, ktorí v šoubiznise nepôsobia.

Na snímke je výhľad z balkóna Marcely Laiferovej. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

„Mňa to vždy dojme. Môžete mať v banke peniaze, parádne nehnuteľnosti, ale keď máte žiť sám a nikto si vás nevšíma to musí byť hrozne smutný život a ja dúfam, že sa toho nedožijem, lebo to by som radšej ani nežila,“ zasmiala sa sympatická blondínka, ktorá nedávno oslávila narodeniny na pobyte vo Vysokých Tatrách. Marcela bola vychovávaná rodinne a snaží sa povestný oheň v krbe udržiavať. Najčastejšie cez žalúdok.

„Tým, že som stále vyvárala a piekla, pribrala som tri kilá, s ktorými teraz bojujem a snažím sa schudnúť. Ale nakrútila som aj dve videá pre Senzi TV,“ pochválila sa.

