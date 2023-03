Speváčka, lekárka, spisovateľka, numerologička a astrologička Marcela Laiferová prišla o manžela Jaroslava už pred vyše polstoročím.

Láska však z jej života nezmizla, aj keď dnes ju už vníma inak. Šarmu porozprávala o svojej mužskej opore z Rakúska.

Potrebujete sa rozprávať

Keď pandémia zatvorila hranice, bol by vraj kvôli Marcele schopný vykopať tunel, len aby strávili spolu čas. Ako to teda medzi nimi je? „Je to môj kamarát. Dnes našťastie máme technické vymoženosti, vďaka ktorým sme sa mohli spolu cez kovid rozprávať. V tomto veku už ani nepotrebujete niekoho vidieť, skôr sa s niekým rozprávať. My spolu nežijeme, sme skrátka priatelia, ale je dobré vedieť, že máte niekoho, kto vám dva- alebo trikrát za deň zavolá, opýta sa, čo robíte, ako sa máte,“ potešene zhodnotila Laiferová, ktorá nemá problém s nemčinou.

Má rada nielen rakúskeho priateľa, ale aj nemeckú literatúru a kultúru. Jazyk z gymnaziálnych štúdií si vycibrila v 70. rokoch, keď pôsobila v Berlíne. Mávala tam aj dve premiéry v divadle za rok.

Trápenie s láskou

Tému lásky rozvinula aj do intímnej roviny. „Sexuálna láska sa preceňuje a stáva sa akoby tovarom v zmysle – fajn, tak to skúsim. A ničí to život. Každý človek, ktorý vstupuje do vášho života, vás ovplyvňuje a veľakrát negatívne. Výber partnerov musí byť s rozumom, lebo sex je silná vec, ktorá ovplyvňuje celé telo aj psychiku. Nie som za to, aby bol človek v tomto smere bigotný, ale mal by si rozmyslieť, s kým na túto loďku sadá,“ upozornila speváčka a zamyslela sa aj nad tým, prečo je dnes mnoho ľudí bez lásky.

