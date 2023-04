"Ako sa uvoľniť zo stresov aj problémov a vysúpiť z bludného kruhu? Niekto si ľahne na auč, vraj mu to stačí, ale to chyba. Iní sa uvoľnia, lebo sú aktívni a pri tom majú čas na problémy zabudnúť. Šport je pre niekoho vynikajúci liek proti stresu. Ja zvyknem, keď mám toho veľa, zobrať papier a zostaviť si poradie dôležitosti. Nikdy nerobím všetko naraz, niekedy ma to síce láka, ale vydržím. Snažím sa uvedomiť si, že všetko sa nedá a tým sa upokojím," píše vo svojej knihe Ako nájsť vnútorný pokoj speváčka Marcela Laiferová (77).

Kniha je naplnená aj inými radami či odporúčaniami, ako lepšie žiť. "Ak ľuďom pomôže kniha aspoň v niečom, tak som splnila to, po čom som túžila. Aby boli ľudia šťastnejší, aby sa naučili vnímať sami seba, lebo každý človek je veľká individualita," povedala.

Knihu uvádzal do života prof. Pavel Traubner, lekár Marcely Laiferovej, s ktorým sa pozná roky a novinárka Marika Eisler Studeničová. Knihu posypali lupeňmi ruží.

Na krste nechýbala ani blízka rodina speváčky, ktorá má dvoch synov. Spolu jej dali už sedem vnúčat.