Každý ide do manželstva s ideálmi a snáď pevným rozhodnutím, že to bude naveky. Nie vždy to vyjde, na Slovensku sa rozpadá prakticky každé druhé manželstvo. Stalo sa to aj populárnemu moderátorovi.



Marcel Forgáč (49) prechádza ťažkým obdobím. Ako priznal pre denník Plus Jeden Deň, jeho dlhoročný vzťah s manželkou Adrianou dospel do bodu, že sa rozhodli pre radikálny krok. Dvojica má dvoch synov, Marka a Adama, žije v Miloslavove neďaleko Bratislavy.



„Zatiaľ bývame každý v jednom dome a asi to tak aj ostane. Viete, my si nehádžeme smradľavé bomby cez plot a ani mŕtve mačky. Čas je mocný čarodej. Obaja sa snažíme čo najkorektnejšie pracovať na výchove synov,” dodal s tým, že sa ku kroku odísť zo vzťahu rozhodla manželka.

