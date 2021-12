Moderátor na svojom facebookovom profile zvykol zverejňovať zaujímavé postrehy a informovať aj baviť ľudí. Priateľov na facebooku má vyše tri tisícky. Je však koniec. Možno načas, možno navždy.

Oficiálne totiž oznámil, že sa rozhodol vytesniť Facebook zo svojho života. "Aspoň na pár mesiacov. Pauza a hádam aj úplný koniec. Uvidíme," napísal. Dôvodom je, že Facebook sa podľa neho zmenil na miesto presýtené zlobou, lžou, nenávisťou a neprajnosťou.



"Toto miesto vysáva lásku. Desí ma to a ubíja, gniavi. Moji najlepší kamaráti sa zbláznili, sú agresívni a paranoidní, veria vyfabrikovaným bludom, oni, samozrejme, majú pocit, že som sa zbláznil ja, iste. Je to miesto, kde mi konkrétni ľudia s podobou a bydliskom želajú smrť, prípadne mojim deťom," napísal okrem iného. Navyše má pocit, že jeho samotného robí Facebook horším, iným ako býval a to rozhodne nechce.

Reakcie fanúšikov

Reakcie fanúšikov nenechali na seba dlho čakať. Mnohí súhlasia, dvíhajú palec hore a zvažujú to isté, sú ale aj takí, ktorí si nemyslia, že treba ustupovať hlupákom. Za všetky jeden príklad:

"Marcel, daj si pauzu a potom sa vráť... Často mávam obdobné pocity a frustráciu... Ale keď toto miesto opustíme všetci slušní, múdri, chytrí a vzdelaní, naše opozitá budú mať pocit že vyhrali a ešte viac ich to utvrdí v ich (pseudo) pravde... Slušní ľudia sú zvyčajne ticho, nehrotia komunikáciu, nejdú do konfliktu. Je to v prvom rade veľmi vyčerpávajúce... A v tejto náročnej dobe si každý šetríme sily a vyhýbame sa zbytočným konfliktom. Tak sa pozbieraj, odpočívaj cez sviatky a potom sa vráť. Slušných, aj keď sa to nezdá lebo nie sme hluční, je tu väčšina... Ja zostávam."