Keď sme manželov stretli na prezentácii Attilovej vlastnej bagety, povyťahovali sme z jeho polovičky, aký je stravník a či sa doma chytá hrncov.

„Nie, Attilka sa v kuchyni nechytá hrncov, pretože je veľmi zaneprázdnený. Táto úloha patrí mne. Ale keď sme na chate, kde má možnosť, čas a energiu, vždy sa chytá varechy a varí guláš alebo iné polievky. Robí to rád, ale v každodennom kolobehu nemá na to čas,“ vysvetlila Natália.

Jednoduchý jedák

Chlap ako hora sa netají tým, že miluje bagety, za ktoré by ho však odborníci na zdravú stravu nepochválili. A čo na tieto jeho chúťky vraví manželka? „Nehnevám sa naňho za nezdravú stravu. Keď mu to chutí, nech si dá, ale myslím, že to má vyvážené, neje stále len fastfoody. Stravuje sa normálne, na mojej domácej kuchyni.“

Ako vrcholový športovec mával pravidelne fázy, keď sa potreboval pred súťažou dostať do formy a dať dole aj váhu. Inštruoval Natáliu, čo špeciálne mu má vtedy variť? „Nie, žiadne recepty mi nemusel dávať, to sú veľmi jednoduché veci. Naučil sa jesť šalátové listy, dá si rukolu, reďkovku. Spravím mu k tomu mäso – obmieňam kuracie, morčacie, hovädzie, k tomu ryžu, zemiaky a znova ,dokolečka‘ to isté. On je jednoduchý jedák, nepotrebuje pestrú kuchyňu. Chutí mu málo vecí. Jemu skôr nechutí, ako chutí,“ smeje sa blondínka.

Viem, čím sa mu zavďačím

U Véghovcov teda neplatí, že láska ide cez žalúdok? „Ja už presne viem, ktorými jedlami si ho získam. Preňho je asi najviac, keď urobím fašírky, a miluje moju tuniakovú nátierku a ryžu. Hovorí, že nie každý vie urobiť dobrú ryžu, ale tú odo mňa zbožňuje.“ Podelí sa Natália s receptom? „No, to sa ma aj svokruša pýtala. Ale neprezradím,“ odbije nás so smiechom a prezradí i svoju slabinu. „Miluje aj sladké, ale neviem piecť. Radšej objednáme, lebo keď niečo napečiem, môžem to rovno hodiť do koša. Nikdy som sa to nenaučila a tým, že sa mi to nedarí, robím to s nechuťou a potom to celé tak vyzerá.“

Stráži si poriadok

Má vychytený MMA bojovník doma nejakú povinnosť? „Smeti! Ale my máme veľmi veľa košov, triedime odpad. Čiže on je vynášač smetí, to je jeho práca, ktorej sa zas ja nechytám.“

Robí veľký muž doma aj veľký neporiadok? „Nie, je poriadkumilovný. Stráži si svoj poriadok. Občas sa stane, a tým ma dokáže veľmi vytočiť, že mu vyžehlím tričká, poskladám, položím do šatníka, aby si ich roztriedil, ktoré kam patrí, lebo to vie len on, a napokon sú tam dva týždne, počas ktorých malý po nich poskáče a moja práca vyjde nazmar. Ale je to asi tým, že nemá príliš veľa času, a keď príde domov, nemá ani energiu poukladať si ich do skrine.“

