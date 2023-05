Spevák a hudobník pozná svoju manželku Kristínu (35) takmer osemnásť rokov a v júni oslávia šieste výročie sobáša. Svadbu sa im vtedy podarilo utajiť a užili si ju v absolútnom súkromí. Ako vlastne začal ich vzťah a čím si prešli, kým sa im narodili synovia Timotej a Benjamín?

Keď sa pred časom stal Adam laureátom Krištáľového krídla v kategórii populárna hudba, vo svojej ďakovnej reči vám zložil poklonu za vašu obrovskú podporu. Ako vnímate vy jeho úspech?

Ja ani nemám pocit, že robím niečo výnimočné. Myslím si, že zdravý vzťah je základ všetkého a od toho sa aj odrážame. Keď je normálne fungovanie v rodine, potom ide všetko hladko. A aj Adam, keď má zázemie a vie, že je o rodinu a deti postarané, že vždy sa má kam vrátiť, tak všetko ide jednoduchšie. Aj hudba sa ľahšie tvorí a má iné možnosti.

Myslíte si, že budovanie vzťahu si pýta veľa snahy?

Určite sú aj ťažšie chvíľky, ale on je taký výnimočný človek, že ani na chvíľku o ňom nezapochybujem. A rovnako on vo mne buduje dôveru, tak aj ťažšie chvíľky sa ľahšie prekonávajú. Najhoršie na tom všetkom je, že býva niekoľko dní po sebe pracovne preč. Ale on nám to vždy krásne vynahradí, či už čas s deťmi, alebo aj nám dvom. Potom sa to dá zvládať lepšie.

