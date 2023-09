Prominentní manželia mali rodinné sídlo na bratislavskom sídlisku Dlhé diely. Zlatica i Patrik spolu so synmi Adamkom a Leom bývali v byte, z ktorého to pár nemal ďaleko ani do roboty.

S Markízou za rohom a dostupným centrom mesta si užívali komfortný život mešťanov. Švajdovci napriek tomu často spomínali rodičovský dom so záhradou a chalupu na strednom Slovensku. Čím viac ich srdcia pišťali po prírode, tým častejšie rozhadzovali siete, aby si splnili svoj sen o novom bývaní.

Hviezdy Televíznych novín ho napokon našli v obci Zavar, kde si pred tromi rokmi kúpili novostavbu. Vpád koronavírusu a blízkosť ďalšej rodiny rozhodli, že Švajdovci sa definitívne zbalili a v hlavnom meste za sebou zabuchli dvere. Ako sa im tam žije, nám porozprával Patrik Švajda.

Leto je definitívne za nami. Aké bolo to vaše?

Fantastické! Aj tento rok sme si vybrali obľúbený hotel v Turecku. Bolo skvele, ale išli sme na dovolenku v takej zostave, že sme potrebovali mikrobus. Išla totiž moja mama, svokrovci, zobral som so sebou aj najstaršieho syna s priateľkou, aj môjho vnuka Samka s priateľkou.

Čiže jedno krídlo v hoteli bolo celé vaše?

(Smiech.) Jedno krídlo určite. Možno aj jeden a pol, ale keď tak narýchlo počítam, tak nás bolo asi dvanásť.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.