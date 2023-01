Z manželov Juraja Lelkesa (71) a Sisy Lelkes Sklovskej (58) sa stanú kočovníci.

Strávili ste Silvestra doma v papučiach alebo niekde na žúre?

Pýtať sa mňa, či strávim Silvester v papučiach je trápna otázka. V mojej súvislosti by som ju nikdy nečakala. (Smiech) Bola som oslovená spievať na Silvestra, ale nevyšlo to, a preto sme konečne s Jurajom na Starý rok spolu žúrovali.

Ale toto nie je novinka. Myslím, že s manželom ste Silvester oslávili aj keď ste pracovali, lebo on bol vždy nablízku, napríklad v zákulisí.

Áno, len tentokrát som mala veľmi veľa práce, bola Cher pred nami aj za nami, tak sme sa rozhodli, že nakoniec Silvester strávime vo dvojici a v pokojnej atmosfére svojich priateľov v Bratislave.

A zabávali ste sa u vás doma?

Nie, išli sme do nášho obľúbeného podniku s Jankou Pištejovou a jej partnerom Radekom.

Aj vianočné sviatky ste strávili komornejšie?

Áno, boli v komornejšej atmosfére až na jeden prípad, keď sme boli v zahraničí, na Mauríciu. Väčšinou sme doma sami dvaja a naše mačky. Ja, samozrejme, varím.

Čo je tajomstvom vašej kuchyne vo vzťahu k Jurajovi?

Korenie tolerancie, tam to musí nejakým spôsobom fungovať. Korenie optimizmu, korenie toho, že sa radi zabávame, máme radi spoločnosť, aj do spoločnosti radi chodíme a keď je to možné, radi sa zabávame aj do rána. A najdôležitejšie je korenie toho, že si vieme vystačiť aj sami dvaja a vždy sa máme o čom rozprávať.

