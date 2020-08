Už keď im na sobáši v čárde vo Vojke lietal nad hlavou vrtuľník a zhadzoval cukríky, mohli prítomní šípiť, že to nebude len také manželstvo bez povšimnutia. Nečudo, veď svoje áno sa chystala povedať jedna z kariérne najstarších markizáckych tvárí Danica Kleinová.

Dlhé roky unikala čepcu, až jej ho pod bradou pomyselne uviazal šéf hasičov Alexander Nejedlý. Zaskočený a nič netušiaci generál musel škandál okolo helikoptéry ministerstva vnútra, čoby dar od svojich podriadených, niekoľko dní detailne vysvetľovať.

Možno už vtedajšia prítomnosť ministra a kontroverzného politika Roberta Kaliňáka na intímnej udalosti, akou svadba bezpochyby je, rozhodla o Nejedlého ďalšom osude. Muž, ktorý si bez žiary reflektorov dlhé desaťročia budoval kariéru rešpektovaného odborníka na požiare, sa zrazu dostal do pozornosti médií. A občas dostal drsne studenú sprchu. Teraz sa napríklad upriamila pozornosť na krízu v jeho kariére. Navyše sa zdá, že prerástla v krízu manželskú. Naznačuje to aj podivné mlčanie oboch manželov. Donedávna boli veľmi zhovorčiví, zrazu však ani jeden nereaguje na otázky. Čo sa to deje?

Spočítané dni

Alexander Nejedlý oznámil svoj koniec na poste šéfa Hasičského a záchranného zboru SR v auguste 2019. Výpoveďou sa naplnili klebety, že po vyhnaní Kaliňáka z úradu a príchode ministerky vnútra Denisy Sakovej má svoje dni spočítané. Dvojica síce bez problémov spolupracovala, ale Nejedlý sa napokon rozhodol skončiť.

Bývalý šéf hasičov Nejedlý s exministerkou vnútra Denisou Sakovou. Zdroj: TV Markíza

„V budúcnosti sa chce podieľať na odbornej príprave a edukačnom procese príslušníkov a pracovníkov v celom integrovanom systéme. Rovnako chce v procese očakávaných veľkých zmien klimatických podmienok a krízových situácií prenášať svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti medzinárodnej spolupráce v štátoch Únie,“ znelo po jeho rezignácii ťažko rozlúštiteľné stanovisko z ministerstva.

Zrozumiteľné bolo len to, že Nejedlý oficiálne skoncoval s 35-ročnou kariérou na vlastnú žiadosť a viac k tomu ani on, ani jeho manželka Danica nechceli povedať. No odrazu sa prevalila správa, že Alexander mieri do Prahy, kde bude pôsobiť ako hasičský pridelenec a akýsi zástupca nášho ministerstva vnútra v Česku. Podľa medializovaných informácií sa jeho plat mal vyšplhať na 10 000 eur. Dlho si ho však neužil…

Pokračovanie na nasledujúcej strane.