Akcia - reakcia?! Topmodelka Adriana Sklenaříková deň po Druhom sviatku vianočnom oznámila, že odchádza od manžela. S vysvetlením, že sú síce stále milujúci rodičia dcérky Niny, ale ich city navzájom vychladli, prišiel aj Aram Ohanian.

Ozval sa

Obaja sa poďakovali za spoločné chvíle v manželstve, ktoré plynule prešlo do fázy rozchodu. Logicky by mal nasledovať rozvod, no zatiaľ to nikto z páru nepotvrdil. Adriana sa vrhla do práce... A Ohanian? Ten sa pred pár dňami ozval zaujímavým spôsobom.

