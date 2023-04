Dáša si roky budovala miesto v slovenskom šoubiznise rôznymi účasťami v speváckych súťažiach, účinkovaním v seriáloch aj na divadelných doskách. Úspešne sa tiež prezentuje aj na sociálnych sieťach. Určite aj preto si ju Markíza vybrala do svojho influencerského tímu, ktorý je súčasťou proma tanečnej šou.

Nie je vám ľúto, že nie ste na parkete?

Jasné, že mi to je ľúto, veľmi rada by som si zatancovala, ale ja to beriem z tej opačnej stránky. Ja sa teším z toho, čo mám, a nesmútim za tým, čo nemám. Som súčasťou projektu iným spôsobom a užívam si to a je to pre mňa veľký zážitok.

Považujete sa viac za speváčku, herečku alebo influencerku?

Asi úplne najviac sa stále považujem za speváčku, v druhom rade za influencerku a v treťom za herečku. (Smiech.) Aj keď teda, mení sa to podľa toho, čo práve riešim. Je to ťažká otázka, no celoživotne som najviac speváčka.

