Maye Musková sa stala prvou odborníčkou na výživu v Juhoafrickej republike, kde vyrastala a neskôr sa vydala. Manželovi porodila tri deti, ktorých mená s úsmevom a hrdo opakuje v každom rozhovore. Aj keď najčastejšie sa jej pýtajú na syna Elona – najbohatšieho muža planéty a inovátora Elona Muska – ona nikdy nezabudne ani na druhorodeného Kimbala a dcéru Toscu. V Prahe sa s ňou stretol denník Pravda, z ktorého vyberáme.

"S modelingom som začala ako pätnásťročná a robila som výlučne prehliadky. Prezliekla som sa šesťkrát za pätnásť minút, ale nikdy som to nepovažovala za kariéru. Koniec koncov, všetci mi hovorili, že keď budem mať osemnásť, celé sa to skončí. Ale neskončilo sa," prezradila slovenským novinám. Potom sa vydala a mala tri deti, no v 28 rokoch sa znovu vrátila na módne móla.