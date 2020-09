Veronika Cifrová Ostrihoňová riešila v utorok na pohotovosti detských Kramárov zlý zdravotný stav svojej dcéry Sáry, ktorá mala vysoké horúčky. V piatok absolvovali kontrolu, vrámci ktorej mali malej Sáre urobiť aj sonografiu. Markizáčka až do tohto bodu zdravotníkov chválila. Zlom nastal pri zdravotnej sestre zo sonografického pracoviska. „Keď som sa slušne spýtala, či jej môžem podať žiadanku, sestra bez pozdravu pozrela na ňu, povedala, že pokrčenú žiadanku nevezme. Ja som len zaskočená odpovedala, že ma to mrzí, ale hrala sa s ňou, kým sme čakali, malá, preto je pokrčená. Roztrhaná nebola. Sestra mi vysvetlila, že jej je to úplne jedno, že decku do rúk žiadanka nepatrí, nech idem naspäť dole do ambulancie a nech mi dajú novú - rovnú - a s tou sa vrátim. A zavrela dvere,“ napísala na instagrame Veronika. Po tomto zážitku sa rozhodla vrátiť do ambulancie, odkiaľ ich na sonografiu poslali a povedala, že si toto vyšetrenie vybavia inde.

Zjavne rozrušená Veronika zavolala svojej mame, lekárke, ktorá na Kramároch roky pracovala a opísala, čo sa stalo. „Ostala, slušne povedané, zaskočená. Dokonca na oddelenie sonografie zavolala a žiadala vysvetlenie - keďže vraj by mali mať žiadanku aj v počítači a teda ju vraj reálne ani nepotrebovali.“

Markizáčka kauzu uzavrela s tým, že vie, že sú zdravotníci preťažení a zle ohodnotení, ale aj keď zmodernizujeme nemocnice aj platy, bez zmeny správania to zmysel mať nebude. Nakoniec vyjadrila obdiv a poďakovala všetkým zdravotníkom, ktorí to robia inak.

Sťažujte sa, vyzvala

Jej mama, doktorka Soňa Ostrihoňová zvolila ostrejší tón. To, čo zažila jej dcéra a vnučka nazvala aroganciou a buzeráciou. „Neexistuje žiadne ospravedlnenie. Ani zlé ohodnotenie, ani zlé pracovné podmienky, ani to, že sme len ľudia. Raz sme si toto povolanie zvolili a podľa toho sa musíme správať,“ zareagovala pod dcériným príspevkom na sociálnej sieti.

Dovolať sa jej na rádiológiu nepodarilo ale nenechá to tak – bude apelovať na primára oddelenia, aby vplýval na svojich podriadených, a aby slušné správanie bolo normou, nie výnimkou. Vyzvala ľudí: „Nenechajte to tak! Sťažujte sa. Len tak zabránime tomu, aby takéto arogantné a neprístojné správanie jednej nešťastnice degradovalo prácu všetkých slušných zdravotníkov!“ Priznala tiež, že keď jej Veronika zavolala, najskôr cítila smútok, potom hnev a nakoniec ľútosť: „Ľútosť nad tým, že jedna takáto arogantná, nadrapená, neslušná a drzá osoba, pošpiní povesť a prácu všetkých dobrých, slušných a empatickych zdravotníkov.“

