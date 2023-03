Za susedov by mala Zetu Jones či Borisa Beckera. Ak to však herečka urobí, bude sa musieť poriadne plesnúť po vrecku.

Hollywoodska hviezda donedávna nakrúcala na Malorke triler Levice. Netají sa tým, že ju španielsky ostrov očaril. Na Instagrame vôbec nepísala o novom filme, ale vešala fotky historických zákutí, mora a prírody. Vraj verí, že sa sem jedného dňa ešte vráti. Nečudo, že realitní agenti zajastrili.



Chcú na nej zarobiť

Podnikavci s realitami dúfajú, že sa do ich ostrova zamilovala natoľko, že si možno kúpi prenajaté sídlo, kde počas pracovného pobytu bývala. Rozhodne to však nie je lacný špás. Rezidencia má cenu 65 miliónov eur a ide tak o najdrahšiu nehnuteľnosť ostrova. Nuž ale kto by na to mal, keď nie jedna z najslávnejších herečiek sveta?

Má na výber

Otázne je, ako dlho kúzlenie herečke vydrží. Ide z úlohy do úlohy a putuje z miesta na miesto, takže krásne zákutia spoznáva neustále. Navyše teraz si užíva pláže v rodnej Austrálii, kde na rozdiel od tých na Malorke sa už dá kúpať. Zase je tam ale viacej žralokov, čo by mohlo zavážiť. A rozhodne tam nie je toľko histórie ako na najväčšom z Baleárskych ostrovov, ktorý okúzlil množstvo už celebrít. Miluje to tam Kate Moss, Jamie Oliver, Jennifer Aniston či Gwyneth Paltrow a nehnuteľnosť si tu rovno kúpili Michael Douglas a Catherine Zeta-Jones či Boris Becker.