Po ročnej pauze pre koronavírusovú pandémiu, kedy sa finále najprestížnejšej modelingovej súťaže sveta Elite Model Look pre Slovenskú a Českú republiku konalo len online, sa v predposledný augustový deň opäť vrátilo do reprezentatívnych priestorov Pražského hradu. Medzi pozvanými sa objavili známe tváre z oboch republík, no prekvapila slovenská podnikateľka Eva Majská.

Jej prítomnosť zdokumentovala na svojom instagramovom konte aj speváčka Dara Rolins, ktorá sa napriek predpísanému dress codu black tie, čo znamená večerné šaty, nahodila športovo. Síce luxusne, no predviedla svoju stránku rebelky, keď zvolila kúsky od Fendi a to z limitovanej kolekcie Vertigo v kolaborácii so Sarah Coleman.