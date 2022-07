Speváčka a herečka sa pomaličky približuje k hranici úctyhodnej deväťdesiatky, no zdá sa, že vek v jej prípade nie je prekážkou, aby bola aktívna. Okrem toho, že stále tvorí nové pesničky, vystupuje a dokonca má vlastnú televíznu šou, zahrala si aj v jojkárskom seriáli Šťastná rybka. Hoci to na sebe nedáva znať, má za sebou náročné obdobie. Mája Velšicová pred pár mesiacmi prišla zo dňa na deň o milovaného syna Borisa Slivku (†57). V Amerike, kde žil so svojou rodinou, ho za volantom zradilo srdce. V živote Maje Velšicovej, ktorá chcela predať svoju vilu, aby pomohla mladšiemu synovi Máriovi odsťahovať sa do Ameriky, kde mal s bratom podnikať, sa všetko zmenilo. Čo ju zachránilo pred stratou nádeje a kto sa jej stal najväčšou oporou?

Máte za sebou ťažké obdobie, ako sa vám darí?

Vzhľadom na situáciu a na to, čo sa odo mňa očakáva, sa musím tváriť, že som šťastná a spokojná. Na druhej strane, keď človek okolo seba vidí tú krásnu mladosť, o to viac si uvedomuje, ako rýchlo to prebehne. Mladosť si svoju mladosť neuvedomuje, no so starnutím sa ťažko zmieruje. Ak mám byť úprimná, je mi ľúto, že v tých plavkách už nemám takú postavu ako kedysi, už ten zrak nie je taký ostrý, sluch už tak neslúži, ale stále ďakujem Bohu, že to je ešte v takom stave, v akom je.

Musí to byť občas náročné, nestrácate niekedy chuť vystupovať?

Vždy sa mi chce vystupovať a vždy som taká bola. Vždy som sa snažila dodržať termíny aj úroveň. Aktuálne ma robí šťastnou, že sa ľudia konečne osmelili. Väčšinou, keď som išla medzi ľudí, ma len tak okukávali, ale teraz sa ma už neboja osloviť a veľmi ma teší, keď mi povedia: Pani Majka, ja počúvam vaše pesničky.

Takže kam prídete, tam máte kamarátov...

Keď som v máji nahrávala svoju šou, prišla za mnou taká rodina a hovorili mi, že cestovali od štvrtej rána len preto, aby mohli byť na mojom predstavení o piatej.

Zjavne majú radi vašu hudbu...

Na svojom konte mám už vyše deväťdesiat pesničiek. Možno to nie sú umelecké skvosty, ale viem, pre koho ich spievam a nahrávam, sú to také náladovky.

Teraz ste hrali i v seriáli, vládzete ešte?

Som vďačná za každú jednu rolu. Mnohí herci už chcú mať pokoj, chcú oddychovať, ja nie. Kvôli natáčaniu som vstávala o šiestej, lebo sa cestovalo do Jabloňového. Milujem svoju robotu, aj hereckú, aj spevácku, a viem, že už nemám veľa času. Keď pracujem, som šťastná.

Chystáte aktuálne aj nejaké ďalšie projekty?

Možno sa nejaké nájdu, zatiaľ sa sústreďujem na svoju šou TV Šláger s Májou Velšicovou, ktorá je, chvalabohu, každý jeden raz vypredaná do poslednej nohy a v rámci ktorej mám možnosť publikum spolu s mojimi hosťami baviť až tri a pol hodiny.

Viac o tom, ako sa Máji podarilo po hrozných udalostiach posledných mesiacov nestratiť nádej nájdete na ďalšej strane >>>