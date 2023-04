Rodáčka z Partizánskeho je nielen speváčkou a moderátorkou, ale aj herečkou. Kumšt Maje Velšicovej si všimli až v ďalekom Nórsku, a keď severania prišli nakrúcať na Slovensko, bola ich jasnou voľbou.

Umelkyni zverili rolu americkej veľvyslankyne, ktorú nahrávala pred niekoľkými týždňami. Celá produkcia je prikrytá tajomným závojom.

„Nemala by sa o tom veľa hovoriť, no je to film o životnom prostredí, ako Nóri zaň bojujú,“ povedala Šarmu s tým, že pred kamerou sa ohriala len jeden deň. No stálo to za to.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.