U kontroverznej speváčky sme zvyknutí na všeličo, celá jej kariéra je postavená na hesle „šokovať“! Nestarnúca popová diva či skôr zúfalá starena? Aj takúto otázku si človek položí pri pohľade na jej instagramové konto, ktoré blondínka zahlcuje extrémne preretušovanými fotkami. Za zjav, ktorý na nich ukazuje, by sa nemusela hanbiť ani šťavnatá dvadsiatka, nieto žena, ktorej ťahá na sedemdesiatku.

Nevydarená plastika?

Šokujúca však nie je len „mladučká“ tvár, no i speváčkin zadok. Nielen rozmermi, ale aj estetikou. Nepôsobí sexi, ale komicky. Iste, už pár rokov je tu éra guľatých zadkov, ku ktorým si mnoho žien dopomáha plastickými zákrokmi, najmä vkladaním silikónových implantátov. Hon za príťažlivou postavou, obzvlášť tesne pred letom, keď máme mnoho príležitostí na vystavovanie pozadia v plavkách, sa však nemusí vždy vyplatiť. Odstrašujúcim príkladom je práve Madonna. Ťažko si totiž predstaviť, že by sa to, čo nosí na svojom pozadí, niekomu páčilo.

Na Slovensku, ale i v Česku, kam chodieva operovať, je známym špecialistom na zadky MUDr. Gabriel Šlárko. Ako hodnotí Madonninu „pýchu“? Spĺňa estetické kritériá? „Z fotky veľmi ťažko odhaliť, o čo ide, ale vyzerá to ako fejk. Buď má vypchávku v kontroverznej snahe zaujať, alebo naozaj ide o operačný zákrok,“ hovorí špecialista, ktorý bol v decembri na stáži u špičky patriacej k trom svetovo najlepším odborníkom na zadky – u Dr. Alexandra Aslaniho, pôsobiaceho v španielskej Marbelle. Už dvakrát sa bol školiť u tohto „zadkového mága“, ktorého vyhľadávajú celebrity z celej Európy.