Manželia Viktor a Adela Vinczeovci jednoznačne patria do výkladnej skrine nášho šoubiznisu. Kto by povedal, že ostrieľanú moderátorku a spravodajcu s chúťkami moderovať zábavné šou nepozná, klamal by.

Notoricky známy pár však vždy má čo povedať napriek tomu, že o ich živote sa už popísali kilometre riadkov. A novinky prichádzajú aj v tých nasledujúcich.

Rodinná firma

Viktor nedávno časopisu Život potvrdil, že jeho meno sa objavilo v manželkinej firme. Tá si svoju eseročku starostlivo spravuje od novembra 2005, no od začiatku júna tohto roka v nej nie je sama. Doktor práv Vincze, úspešný moderátor Televíznych novín či nablýskanej šou Let’s Dance, sa stal jej spoločníkom.

Obe hviezdy sa teraz spojili, čo Viktor objasnil tým, že je takto pre nich jednoduchšie riešiť administratívne veci. Vtipné je, že eseročka s názvom Adela má v predmete činnosti rôzne umelecké činnosti, ale aj jednu pikantnosť – výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied. Ktovie, čo manželia v tejto oblasti skúmajú.

