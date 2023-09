Moderátorka s rodinou strávila chvíle letného voľna v slnečnej americkej Santa Barbare, ktorá ich po rokoch prekvapila vyššími teplotami, než na aké boli zvyknutí. Počas mesačnej dovolenky za veľkou mlákou oslávili aj prvé narodeniny Šimiho, ako familiárne nazývajú svojho synčeka. Dokonalú párty na pláži a v bielych outfitoch pripravila synovcovi teta Patrícia, Veronikina sestra, a nechýbali na nej ani starí rodičia.

Piesok bol skvelý

Ako si to užili malí Cifrovci? „Šimi bol extrémne spokojný, lebo sa mu veľmi páčilo hrabať sa v piesku. Jediné, čo ho trochu vyviedlo z miery, bolo, že nevedel vyliezť na dlhú tyč od slnečníka. Trochu piesku aj zjedol a asi päť kíl priniesol domov, takže maximálna spokojnosť. Čo sa týka Sáry, trochu som uvažovala nad tým, či nebude žiarliť, keďže to bolo celé o ňom a preňho, ale fakt je, že Šimi si to celé ešte úplne neuvedomoval. Tortu si nedal, sviečku si nesfúkol, takže vlastne ho v mnohom zastupovala. Chvíľami si podľa mňa trochu myslela, že je to aj jej oslava. (Smiech.) A ja som jej to aj tak hovorila, že je to oslava prvého roka toho, že je veľká sestra. Má narodeniny 21. septembra, takmer mesiac presne po bratovi, a celý čas ma informovala, že ona chce inú tortu, všetko chce mať ružovo-modré a aby sme všetci prišli v princeznovských šatách, mužov nevynímajúc. Takže podľa mňa toto brala iba ako zahrievacie kolo,“ priznala Veronika s úsmevom.

Meninová krivda ›››