Marián Gáborík (40) si pri kočíkovaní druhého dieťaťa bude môcť poklebetiť aj so susedkou Beyoncé (40).

Gáboríkovci majú nehnuteľnosť v New Yorku, ktorá by mohla vyzerať aj takto.

Marián Gáborík s manželkou Ivanou túžili pendlovať medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskom. Všetko zmarila korona, no exhokejista si tam stále nechal otvorené zadné vrátka. A to vskutku zlatom poprášené, keďže ide o lukratívne nehnuteľnosti na skvelých adresách. Ale poďme po poriadku...

Stopka ľadu

V novembri 2021 oznámil Marián Gáborík koniec svojej úspešnej hokejovej kariéry v NHL. Boli za tým veľké problémy s chrbtom, pre ktoré nenastúpil na ľad tri ročníky prestížnej ligy. Zaoceánsku púť označil ako veľkolepú cestu a pripodobnil ju k húsenicovej dráhe. „Ale vždy som našiel cestu späť,“ napísal nedávno na sociálnej sieti.

Exhokejista sa medzičasom usadil s manželkou Ivanou Gáborík v jeho rodnom Trenčíne. Tu si približne pred ôsmimi rokmi začal vo vychýrenej štvrti pod Brezinou stavať vilu. „Chce tam mať najmodernejšie technológie. Dal si urobiť špičkovú elektroinštaláciu, špeciálne zapínanie svetiel, žalúzie, ktoré sa mu budú sťahovať automaticky podľa slnka, a podobné neskutočne drahé veci. Ale kto si to môže dovoliť, ak nie on, peniaze nikomu neukradol,“ povedali v minulosti denníku Plus JEDEN DEŇ Gáboríkovi budúci susedia, keď bol dom ešte len hrubou stavbou.

A skutočne, veď okrem vysokých stropov, luxusného nábytku, výhľadu na mesto, interiérového bazénu, fitnescentra a ďalších vymožeností má v susedstve kamarátov a bývalých spoluhráčov Mariána Hossu a Zdena Cháru. Kúsok od nich žil aj Pavol Demitra (†36).

