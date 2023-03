Mnohé slávne ženy v snahe udržať si mladistvý výzor podstúpia plastické operácie. Speváčka Lucie Bílá k nim však nepatrí, ona má svoju tvár rada takú, aká je. "Tvár je obraz, do ktorého maľujete svoj život. Všetko, čo tam je, to som ja. Zrkadlí sa tam moje trápenie i radosti," povedala pred časom speváčka, ktorá sa rozhodla starnúť bez plastík. "Nechcela by som, aby nejaký iný človek vstupoval do toho môjho obrazu a niečo mi tam domaľoval, bála by som sa. Nehovorím, že nie sú veci, ktoré by sa mohli zmeniť, ale radšej tomu nechám voľný priebeh, nech si tam život kreslí, čo potrebuje," priznala Lucie svoje obavy.



Lucie Bílá je však presvedčená, že skutočná krása ženy je v niečom inom. "Je to hlavne o tom, cítiť sa dobre vo vnútri. To, čo človek vidí, je dom a my by sme sa nemali najviac starať o fasádu, ale o to, čo sa deje vnútri toho domu. Myslím si, že keď je žena šťastná a má okolo seba ľudí, ktorí ju majú radi a rozmaznávajú ju, tak je to na nej vidieť," má jasno speváčka.



Pri partnerovi Radkovi sa Lucie má naozaj ako v bavlnke, a nemá problém to priznať. "Ja prežívam jedno z najkrajších období a každý to vidí. Ženám by som odkázala: Hlavne majte vedľa seba partnera, ktorý je na vás láskavý a ktorý vám aspoň raz denne hovorí, že ste krásna. Potom žena sama skrásnie. Takže žiadny chirurg, je to o chlapoch. Ak vám nehovorí, že ste krásna, vymeňte ho! Chlapi sa nemenia, ale vymieňajú," dodala so smiechom Lucie.



Lucie Bílá ukázala nenalíčenú tvár, tou FOTKOU všetkých šokovala!

No Lucie Bílá toho svojho chlapa rozhodne meniť ani vymieňať nemusí. A ani sa pred ním nemusí na nič hrať, pokojne pred ním chodí nenalíčená. Teraz však Lucie všetkých prekvapila, toto by od nej nikto nečakal! Na sociálnu sieť totiž zavesila fotku, na ktorej je celkom bez mejkapu, len s kyticou kvetov, ktorú dostala od svojej lásky ku dňu žien. A že to bol pohľad. Fanúšičky totiž zistili, že bez mejkapu vyzerá Lucie vari aj o 20 rokov mladšie, veď pozrite FOTO v GALÉRII. Láska s ňou naozaj robí zázraky.