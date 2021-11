Šou plná lásky sa pomaly ale isto blíži k šťastnému koncu, no nad vypadnutými účinkujúcimi sa vznáša hrozba.

Zatiaľ čo na Slovensku vnímame šou Love Island, ktorú vysiela TV Markíza, ako príjemnú kratochvíľu, v zahraničí má pomerne zlovestnú povesť. Šou v Spojenom kráľovstve zaznamenala ohromný úspech a diváci sa nevedeli programu nabažiť sezónu za sezónou, no nie všetky ohlasy boli pozitívne. Dalo by sa povedať, že rovnako ako fanúšikovia zbožňovali reláciu, doslova neznášali niektorých súťažiacich a dávali im to aj pocítiť. Žiaľ, nenávisť bude asi v mnohých prípadoch daňou za slávu.

Navždy zbohom

Viacerí účastníci experimentu na exotickom ostrove sa po vypadnutí stali obeťami online šikany. Keď to skombinujete s predošlými psychickými problémami, máte priam dokonalý recept na katastrofu.

Práve kyberšikana mala podľa všetkého za následok predčasný odchod tridsaťdvaročnej Sophie Gradon z tohto sveta a neskôr aj dvadsaťšesťročného Mikea Thalassitisa.

Bývalá kráľovná krásy a exúčastníčka Love Islandu Sophie dlhodobo trpela depresiou i úzkosťou a nátlak na sociálnych sieťach jej stavu vôbec nepomáhal. Mike sa vo vile zase preslávil svojimi trikmi, vďaka ktorým sa dobre vyzerajúcemu mladému športovcovi podarilo rozbiť niekoľko párov, čo určite zvýšilo sledovanosť, no jednoznačne nie jeho popularitu.

Hon na čarodejnice

Po ich smrti sa v publiku začínali ozývať hlasy, ktoré od tvorcov žiadali odbornú pomoc pre účastníkov šou. S prichádzajúcou piatou sezónou sa to konečne podarilo, a tak mali súťažiaci nárok na sedenia so psychológom i dôkladný monitoring.

Tvorcom pod rukami však krátko nato vybuchla ďalšia bomba. Svoju životnú púť sa rozhodla predčasne ukončiť aj moderátorka britského Love Islandu Caroline Flack. Tá pre škandál s bývalým priateľom prišla nielen o lukratívnu prácu, ale na chvíľu aj o slobodu, keď ju obvinili z násilia na expartnerovi. Napriek tomu, že obvinenie neskôr stiahli, hon na čarodejnice nedokázal zastaviť nikto. Nenávisť, vyhrážky i prenasledovanie ukončila až jej smrť.

Práve v súvislosti s hrozivými udalosťami, ktoré navždy poznačili mnohé životy, nám nedá inak, ako sa obávať o budúcnosť súťažiacich, ktorí len nedávno opustili našu česko-slovenskú vilu. Mnohí o kliatbe ešte nepočuli, ale nikto nevie, akých reakcií sa im na Slovensku dostane.

Šikany sa nebojí

Exotická Mishala síce kliatbu jednoznačne nepodceňuje, ale zo šikany si veľkú hlavu nerobí. „Som veľmi silná osobnosť a na negativitu či hejterov som zvyknutá z hudobnej brandže aj kvôli šikane, ktorej som si v detstve pre farbu pleti užila nemálo. Celkovo si však myslím, že ako miláčik divákov som na tom dobre,“ prezradila nám v rozhovore.

Na druhej strane si raperka uvedomila, že pokiaľ ide o lásku, na vzhľade až tak nezáleží a tiež, že byť sama sebou je tá najcennejšia vec. V dobrom určite nebude spomínať na „spárovanie s Tomášom“, ktorý ju rozdelil s Vildom, následne sa ju snažil poštvať proti nemu a neštítil sa ani klamať.

Samovražda nie je riešenie. Ak prežívate krízu, je tu anonymná a bezplatná pomoc: chatová poradňa ipcko.sk, portál chcemsazabit.sk alebo Linka dôvery Nezábudka 0800 800 566

