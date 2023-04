Liv Bielovič patrí k ženám, ktoré sa netvária, že svet je pre ne vždy gombička a svoj život majú pevne v rukách. Hoci teraz chodí centimeter nad zemou, pretože je šťastne zamilovaná, nie vždy to tak bolo. Nikdy netajila, že jej manželstvo nedopadlo dobre a trápenie, ktoré zažila, keď sa ho zo všetkých síl snažila zachrániť, ju dokonca dostalo do nemocnice. Až tam si uvedomila, že každá žena musí postaviť na prvé miesto samu seba. Pokúsila sa o to. Aktuálne je jej srdce rozdelené medzi Európu a Ameriku. Nielen preto, že v Kalifornii žije jej priateľ Daniel, ale aj preto, že sa jej na oboch kontinentoch opäť rysujú herecky zaujímavé projekty. Na Instagrame dráždi milovníkov filmu fotkami z Hollywoodu, z vyše päť kilometrov dlhého Chodníka slávy s hviezdami hviezd.

Zvlášť ste sa pristavili pri hviezde režiséra Martina Scorseseho a herca Antonyho Hopkinsa. Chytili vás títo muži za srdce?

Áno... A, mimochodom, prekvapuje ma, že Anthony Hopkins je veľmi aktívny na Instagrame. Je to mladá duša a to sa mi páči. Mnoho hercov, ktorí sú v jeho veku, vrátane našich, slovenských, nemajú instagramové ani facebookové účty. Držia svoje dekórum. Myslím však, že žijeme dobu, v ktorej je dobré byť aktívny na sociálnych sieťach, pretože sú to novodobé televízie, médiá, ktoré hýbu svetom, či sa nám to páči, alebo nie. Musíme ísť s dobou a prispôsobiť sa tomu, inak nebudeme progredovať a budeme za outsiderov. Sama som zvedavá na to, ako si budem v sedemdesiatke robiť „stories“. (Smiech.) Ale prečo nie? Sledujem na Instagrame 58-ročnú influencerku, rodenú Libanončanku Grece Ghanem. Je úžasná. Tiež Caroline Labouchere, Pavlínu Pořízkovú alebo Iris Apfel, ktorá má už po stovke. Joan McDonald má po sedemdesiatke a miluje fitko. Môžu byť inšpiráciou všetkým našim ženám. Mnohé staršie ženy majú nádherné postavy, sú krásne, starajú sa o seba. To, že sedemdesiatnička má vyzerať ako babička, je u nás zvláštne zaužívaný prežitok.

Liv na hollywoodskom chodníku slávy pri hviezde jej obľúbeného režiséra Martina Scorsesiho. Zdroj: instagram.com/p/CqbuXdJjjFs

Azda aj na Slovensku sa vnímanie skôr narodených žien posúva...

V to dúfam, ale ide to pomaly. V tomto sme niekoľko rokov za Amerikou, vidím to. V Kalifornii som sa naposledy zoznámila so ženou, ktorá má 73 rokov, tipovala by som jej maximálne 50. Neverila som, kým mi neukázala doklady. Ostala som v úžase. Neviem, či je to tým kalifornským slnkom alebo prostredím, ale tam chcú všetci vyzerať mlado a skvelo. Starostlivosť o seba a o zdravie je číslo 1. Myslím si, že si na tom dávajú záležať viac ako u nás.

Do akej miery vás v tomto smere ovplyvňuje pobyt v USA alebo váš partner?

Američania majú iné nastavenie, tam skrátka nikto nie je starý. Nech máte 40, 50 alebo 60 a idete začať nový biznis, alebo chcete ísť do filmu, spievať či robiť modelku, je to úplne normálne. Vek nehrá žiadnu úlohu. Ani môj priateľ nerieši vek. A hoci má o deväť rokov viac ako ja, vyzerá na svoj vek neskutočne mlado. Aj bez botoxov. (Smiech.) Skrátka, veľmi zdravo sa stravuje, cvičí a má mladého ducha. Keď odo mňa počul vetu: „Viem si predstaviť s tebou zostarnúť,“ zarazil sa a povedal: „Zostarnúť?! Nikdy! My síce budeme raz babka a dedko, ale budeme zábavní, budeme sa mladistvo obliekať a udržiavať si postavy.“ Tak to vidí on. Ja však cítim, ako v nás Slovákoch drieme zakorenená akási trpiteľská slovanská duša. Nám hercom to pomáha stvárňovať dramatické charakterové roly a ja ich väčšinou hrám. Daniel ma v tom nastavení mení.

Ako?

Povie: „Odtrp si pred kamerou alebo na javisku, ale potom, keď prídeš domov, buď pri mne svetlom.“ Ja pod jeho vplyvom mladnem. Už som mu povedala: „Nenaštvi ma, lebo mi prospievaš. Chcem pri tebe mladnúť...“ (Smiech.) Viete, veľmi záleží na tom, s kým ste. Môžete byť s partnerom, ktorý z vás, aj nevedomky, ťahá energiu a vy chradnete, neviete, čo je s vami zle… Zrazu, keď sa rozídete, sa prestanete trápiť, rozžiarite sa. Je to naozaj veľmi dôležité, s kým sme a kým sa obklopujeme.

Môžete dať návod pre ženy, ako prísť k mužovi, ktorý ich pozdvihne?

(Smiech.) Nie. Vždy, keď som si v mojom živote v sebe zadefinovala, že sa chcem venovať len dcére Beky a práci, nechcem riešiť žiaden vzťah, tak vtedy to prišlo. Keď prestaneme tlačiť, vyhľadávať alebo myslieť intenzívne na lásku, vtedy príde ako blesk z čistého neba. A keď to príde, tak „Take it or leave it“, teda ber alebo nechaj tak.

