Peter "Pinďo" Lengyel (44) pozval do kina Liv Bielovič (38). Majú si čo povedať.

Nedávna premiéra filmu Indián prilákala do kina aj známe tváre. V dave ľudí, ktorí si po skončení filmu ešte vymieňali dojmy, sa nedala prehliadnuť Liv Bielovič, jedna z hlavných hrdiniek seriálu Druhá šanca. V kine hviezdila aj vďaka výraznému zelenému kabátu a úsmevu, ktorý jej neschádzal z tváre. Spoločnosť jej robil moderátor Peter „Pinďo“ Lengyel. Obaja sú už pár rokov rozvedení, osud obom uštedril tvrdú lekciu a vyzeralo to, že si naozaj rozumejú. Rovno sme sa teda opýtali, či sa v šoubiznise rodí nový pár.

Ťažké skúšky

Peter Lengyel v roku 2019 prišiel o syna Peťka Alexandra. Chlapček bol po narodení veľmi ťažko chorý, no s manželkou robili aj nemožné, aby mu pomohli zlepšiť život. Žiaľ, viac ako 4 roky im nebolo súdené byť spolu. Po tejto tragédii sa Petrovo manželstvo rozpadlo.

Lívia Bielovič má síce dcéru, tínedžerku Rebeku, ale ona takmer prišla o život v období, keď bola ešte vydatá. „Zubami-nechtami som sa snažila udržať rodinu pokope a ignorovala som všetky výstražné výkričníky. Nepočúvala som podvedomie, ktoré mi hovorilo: Ukonči to, zmeň to, lebo to nedopadne dobre. A tak som v istom momente skončila v nemocnici, kde som bojovala o holý život,“ povedala pred časom Šarmu. Z nemocnice odišla s pocitom, že nie je v poriadku obetovať prvé posledné pre chlapa...