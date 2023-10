Keď rozdávali dar vedieť sa obliecť originálne na každú príležitosť, vyčnievať z davu, ale nekričať nevkusom, Lívia Bielovič stála určite v prvom rade. Krehko pôsobiaca herečka s postavou ako prútik to predviedla aj počas nedávnych Bratislavských módnych dní. Zo skrine vybrala biele sako, nohavice, červený top, ale hlavne topánky, v ktorých by pôsobila zvláštne, keby sa vybrala do supermarketu na sobotný nákup, no na módnu akciu to bola rana do čierneho.

Druhýkrát v živote

„Topánky sú od Dolce & Gabbana, z kolekcie Sicily, ktorá bola na trhu pred pár rokmi. Keďže sú inšpirované Sicíliou, sú veľmi pestrofarebné, s rôznymi flitrami, brmbolcami, výšivkami,“ odhalila herečka pôvod obuvi priťahujúcej zrak. „Mám ich doma už naozaj dlho, ale vytiahla som ich druhýkrát v živote. Neviem si ich predstaviť na bežné nosenie, hoci mi návrhárka Jitka Klett povedala: Zober si džínsy, bielu košeľu, tie topánky a môžeš ísť hocikam,“ prezradila.

Liv si neprehliadnuteľné topánky priniesla z jedného z výletov do obľúbeného Milána, ktoré sa môže pochváliť nielen slávnom freskou Posledná večera od Leonarda da Vinci, ale aj tým, že sa do tamojších obchodov všetkých cenových kategórií zlietajú milovníci módy z celého sveta. „V Miláne som bola vtedy so svojím bývalým priateľom, ktorý mal prednášku na biznis konferencii,“ upresnila herečka, ktorá si okrem poznatkov o podnikaní priniesla aj niečo na potešenie do skrine. „Keď som tie topánky v obchode uvidela, musela som ich vziať do rúk, poriadne poobzerať, ohmatať a presvedčiť sa o tom, či ich naozaj chcem, potrebujem a či ich vynosím. Povedala som si, že príležitosť určite bude,“ povedala s úsmevom.

Prvý raz ich skombinovala s kompletne čiernym oblečením a červenou kabelkou. Druhý raz, na Bratislavské módne dni, siahla po bielom saku, nohaviciach a červenom korzete, ktorý si priniesla z Las Vegas. „Červená je teraz v kurze, je to farba jesene a zimy,“ podotkla s tým, že s výnimkou topánok bol jej outfit vrátane kabelky vyskladaný z bežných značiek. „Byť ‚preznačkovaný‘ nie je dobré, nemusí z každého kúska, ktorý máte na sebe, kričať nejaká značka, tobôž logo. Navyše sa dajú pekne skombinovať cenovo náročnejšie veci s bežne dostupnými. Nech sú však kvalitné, pretože netreba podporovať korporáty s módnymi značkami, pre ktoré šijú oblečenie deti v Indii za pár centov na hodinu. To podporovať nebudem,“ zdôraznila Liv Bielovič.

Aj dcéra má odvahu

Herečka má dcéru Rebeku, ktorá si z maminho šatníka občas niečo požičia. Na otázku, či by prevetrala aj jej spomínané talianske výrazné topánky, pomerne rezolútne odpovedala: „Beky? Nie, nikdy.“ Potom na chvíľu zneistela a opýtala sa dcéry sediacej vedľa. Odpoveď znela: „Áno, k nejakej jednofarebnej kombinácii.“ Uzdu fantázii potom popustila aj Liv a povedala: „Hodili by sa k jednoduchému rifľovému overalu, vyzerali by ako šperk a nič viac by nebolo treba.“

Práca v Turecku

Herečka netají, že má v šatníku viacero extravagantnejších vecí, využíva ich však len na špeciálne príležitosti. Na bežné nosenie má rada klasiku, napríklad bielu košeľu, čierne nohavice, tenisky a čiernu kabelku. Netají však, že si vie aj vďaka práci vychutnať pekné oblečenie. Počas leta si napríklad užila kreativitu kostymérok v rámci nakrúcania jojkárskeho seriálu Láska v Istanbule. Vo vyše pätnásťmiliónovom meste strávila s kolegami a štábom takmer dva mesiace, na Slovensko si odskočila len na pár dní kvôli iným projektom.

Liv Bielovič hrá v seriáli Lásky v Istanbule vysokopostavenú ženu. Zdroj: TV JOJ

„V seriáli hrám honorárnu konzulku. Je to rola, ktorá si vyžaduje zodpovedajúce oblečenie – podpätky, blúzky, elegantné nohavice, šaty a sukne. Nakrúcaniu predchádzalo niekoľko kostýmových skúšok. Stajlisti sa na mne naozaj vyžili, boli skvelí, veľmi oceňujem ich prácu,“ povedala herečka.

Netají, že za tú dobu sa jej Istanbul dostal pod kožu. „Je to multikultúrne a veľmi akčné mesto. Získala som nových priateľov, spoznala skvelých ľudí, inú kultúru, inú gastronómiu a vďaka seriálu som sa naučila aj čosi po turecky. Dokonca tam mám scénu, kde hovorím naraz po turecky, slovensky a anglicky. Naučila som sa to veľmi rýchlo,“ pochválila svoje jazykové danosti herečka, ktorá pendluje medzi Amerikou a Slovenskom kvôli pracovným príležitostiam v USA, ale aj americkému priateľovi. „Zistila som o sebe, že som celkom schopná multilingvistka,“ povedala rodená Prešovčanka so smiechom, ktorá, mimochodom, veľmi slušne zvláda aj rusínčinu. „Keby som žila dlhšie v Turecku, možno sa aj po turecky naučím, hoci je to naozaj ťažký jazyk,“ dodala vážne a spontánne nám predviedla zásobu nevyhnutných konverzačných viet. Vedela dokonca, ako sa po turecky povie ‚si pekná‘. Je totiž veľmi pravdepodobné, že od žoviálnych tureckých mužov túto vetu Slovenka počula často. Takže počula? „Áno,“ povedala so smiechom a uzavrela, že aj bez znalosti turečtiny si tam ženy vypočujú zrozumiteľné komplimenty: „V meste, ktoré leží v Európe aj Ázii, sa dohovoríte i po anglicky.“