Tanec je elektrizujúci pohyb, ktorý prebúdza vášeň – či už tancujete, alebo sa pozeráte. Napokon, medzi profesionálnymi tanečníkmi je mnoho životných partnerov. Tanec ukázal silu aj v tomto ročníku nablýskanej šou, keď vznikli nielen silné priateľstvá, ale aj nový, nečakaný párik šoubiznisu – Victor Ibara (26) a Daniela Nízlová (36).

Svarinská a Expl0

Celá atmosféra živých prenosov vždy praje emóciám. Kombinácia tanca, svetiel, farieb, tanečných kostýmov, ktoré odhaľujú telá, ale aj divákov nahodených do gala, uchvátených tým, čo sa deje na parkete – to všetko vytvára atmosféru silných dojmov, pri ktorých skáču iskry a prebúdzajú sa hormóny. Minulý ročník sa vďaka tejto šou dali dokopy tancujúca Kristína Svarinská a divák Peter Altof alias Expl0. Už po prvom kole na otázku, ktorú tanečnú partnerku by si vybral, youtuber odpovedal, že slečnu Svarinskú. „Neviem, či išlo o lásku na prvý pohľad, ale určite o okúzlenie na prvý pohľad. Zoznámili sme sa hneď v prvom kole, kde Peter sedel ako divák, a odvtedy sme spolu. Súťaž mi do života priniesla omnoho viac, než som si dokázala predstaviť,“ povedala herečka pre Markízu. Očarenie sa však skončilo asi po siedmich mesiacoch, rozišli sa.