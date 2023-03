Vratko Sirági je veľký bojovník. Prichádza do už rozbehnutej šou, keďže speváčka Mária Čírová si po zranení musí dávať dokopy chrbát, čo vyžaduje viac času. S bolesťami však má skúsenosť aj jej nástupca. Vratko totiž zabojoval pred rokmi, počas vysokej školy, s onkologických ochorením. Predčasom o tom prehovoril pre Šarm. Hoci je to pre neho bolestivá téma, rozhodol sa vyrozprávať svoj príbeh preto, že sa keď sa zapájal do pomoci iným, narážal na pohŕdavý názor, že známe tváre aj tak nevedia, o čom sú skutočné problémy. "To bola jedna z posledných kvapiek. Vyburcovali ma aj slová môjho onkológa, ktorý mi hovoril o množstve mladých chlapcov s rovnakou onkologickou diagnózou, aká postretla mňa, ktorí sa boja povedať o svojich problémoch. Potom u nich prejde choroba do štádia, že sa im už veľakrát nedá pomôcť. Aj to bolo mementom, aby som ukázal, že sa to dá liečiť a žiť ďalej plnohodnotný život," povedal nám.

