Len nedávno Leoš napísal na sociálnej sieti svojej dcérke nádherné slová. „Dievčatko moje, dnes je ti naposledy NULA. To to utieklo. Zajtra máš prvé narodeniny. Nebudeš si na ne pamätať, ale ja si vybavím každú sekundu z toho dňa a budem ti všetko, keď budeš chcieť, rozprávať...,“ odkázal jej hrdý otecko k narodeninám. S malou princeznou zažíva ako otec množstvo veselých situácii. Inak tomu nebolo ani pri prvom strihaní vláskov.

Rodičia sa rozhodli zavolať kaderníka priamo k nim domov, no prvý pokus o ostrihanie Alex sa však veľmi nepodaril. Leoš celý proces zdokumentoval aj fanúšikom na Instagrame. Pri druhom pokuse však musel asistovať aj on sám. Na druhýkrát dcérka sedela na ňom a on ju zabával, aby strihanie zvládla. A tak nakoniec boli úspešní.